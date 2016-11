Financiera lleva al llanto a clienta

“Ya no sé qué hacer, yo no tengo el dinero ahorita, en ningún momento me he negado a pagarles, pero ellos quieren que yo desembolse una fuerte cantidad de dinero en un solo pago y la verdad así no puedo. No sé cómo le hicieron, ni quién les dijo en dónde trabajo, el chiste es que hace poquito llegó una licenciada a mi trabajo y fue a buscarme para entregarme un aviso de que tenía que pagar tantos miles de pesos y quería que le firmara un pagaré y en un hoja en blanco”, dijo.

Comentó también que la han presionado tanto que la han llevado incluso a quebrarse en llanto y que las amenazas e intimidaciones son constantes, por lo que teme por su integridad, su estabilidad económica y laboral.

“A cada rato me está llamando la licenciada, que si ya tengo mi pago, y que si no tengo dinero para pagarle que ella se podía llevar mi cama, mi refri o la estufa de mi mamá o algo de valor hasta que yo pudiera ponerme al corriente en mi deuda. De verdad es mucha la presión y la señora se porta muy grosera conmigo, yo ya no sé qué hacer, una vez hasta me hizo llorar de la impotencia que me dio. De verdad no se vale que traten mal a uno, como que lo quieran humillar y que lo molesten en su trabajo. Hasta ahorita mi patrona todavía no me dice nada, pero yo tengo miedo que me corra por el escándalo que vino a hacer la dichosa licenciada aquí. Al rato me quedo sin trabajo y dejo a mi hija sin escuela, sin comer, sin nada. De verdad yo ya no sé qué hacer, yo no sé qué puedan hacer estas personas hasta me da miedo de verdad”, señaló T.V.A.

Por otra parte nos dimos a la tarea de investigar con una persona que conoce las acciones y métodos de esta institución, identificada bajo las iniciales “A.G.R.”, nos indicó que estas acciones no las podían hacer porque la empresa no se dedica a los préstamos o créditos prendarios, además de que la cobranza y/o entrega de citatorios la deben hacer en el domicilio que los clientes dan. Dijo también que por políticas de la empresa, los empleados no pueden recibir dinero en efectivo, comida ni siquiera un vaso de agua de los clientes, además de hacer mención de que caen en la ilegalidad al querer llevarse las cosas básicas para la subsistencia de una persona, como son camas, refrigeradores, estufas o bien las herramientas de trabajo del deudor, ya que los privan de elementos para poder trabajar, y que estas acciones los pueden llevar a tener consecuencias legales de importancia, a perder su trabajo, o bien a alguna denuncia ante derechos humanos.