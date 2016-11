Habitantes del Ejido “San Benito”, temen a quedarse nuevamente sin suministro de agua potable

Y es que asegura la habitante del lugar ya mencionado, Lucina Santos Hernández, que hace alguna semana aproximadamente, estuvieron sufriendo de la falta de agua durante 5 días consecutivos en los cuales por fortuna pudieron sobrevivir con la lluvia, “pero ayer se quemó una cuchilla y nuevamente nos quedamos sin agua y ahora quien sabe cuántos días más estaremos sin el servicio, porque el que bombea ‘Abad’ no viene como debería así que ni cuenta se da”, señaló. El problema incrementa sobre todo cuando solamente el 20 por ciento de los habitantes del lugar cuentan con cisternas de almacenamiento, “a veces tenemos que andar pidiéndole agua a los que sí tienen, porque no tenemos pero cuando ya tienen poca porque ya pasaron los días no quieren gastar lo poco que les queda”, comentó. Ante esto dijo, es necesario que se repare de forma inmediata la cuchilla del poste principal del sistema o de lo contrario volverán a pasar los días sin que cuenten con el vital líquido.