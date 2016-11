Reconoce alcalde la presencia de inseguridad en el municipio Sin embargo, dijo se está haciendo todo lo posible por garantizar la paz social. Ante el incremento en el índice delictivo en el municipio, y donde las fuerzas policiacas se han visto rebasadas, ya que a plena luz del día se han dado atracos y asesinatos, el alcalde Baldemar Orta López, reconoció que se han visto rebasados, sin embargo, dejó en claro que se está trabajando por mejorar la seguridad y garantizar la paz social. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Alcalde, reconoce el alto índice de inseguridad en el municipio. “Es cierto que el tema de la seguridad no es un tema meramente del municipio, es algo que tenemos a nivel nacional y estatal, sin embargo, el municipio está haciendo lo que está en sus posibilidades, prueba de ello es que desde el inicio de mi gobierno rectamos 9 patrullas, nos ocupamos en la profesionalización de los policías, y estuvimos y planteamos al principio del año la rehabilitación de casetas que se encuentran en la periferia y cabecera municipal, precisamente para enfrentar ese tema”, señaló el Presidente Municipal. Sin embargo, reconoció que se han visto rebasados, y que es necesario que se ponga más atención en este tema por parte de las corporaciones estatales y federal, “porque tampoco se trata de no ver lo que se manifiesta, si creo que teneos que reforzar ese tema, yo estoy pidiéndole al Director de Seguridad Pública, que se coordinen mejor con las autoridades correspondientes del estado y de la federación, y espero que pronto se den mejores resultados en este tema, insisto con todo el compromiso de que lo que queremos es un ambiente de paz y tranquilidad, sin embargo, también insisto hoy Tamazunchale ya creció, tenemos mayor población y estamos siendo parte de esta enfermedad que se está dando en todos lados, el próximo año vamos a asignar más presupuesto en el tema policiaco”. Cuando se le cuestionó, respecto a los señalamientos que hacia Rodrigo Sánchez Flores, ex candidato a la Presidencia Municipal, de ser víctima de acoso y hostigamiento policiaco por parte del Director de la Policía Municipal, Orta López, respondió, “es respetable, creo que es la opinión como de otro ciudadano, donde a lo mejor ha sido víctima de este tipo, sin embargo, a lo que nosotros compete es ser más responsable estar más atento y por supuesto impulsar lo mejor que se pueda entorno a nuestras posibilidades el tema de la seguridad, en ese sentido, es una opinión muy respetable y obviamente la escuchamos y estamos al pendiente de ir corrigiendo lo que tengamos que corregir”. Finalmente, agregó que se pretende aumentar el presupuesto el próximo año en el rubro de seguridad para más tranquilidad de la población, “estamos ya trabajando en eso en reforzar más la seguridad pública en recursos humanos y materiales, en el oficio también estamos en eso, en próximos meses, ya tenemos el planteamiento del equipamiento para que nuestros elementos tengan mejores condiciones”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA SNTE inaugura aula CACE y ampliación de salón sindical Pretenden instalar oficinas de Nueva Alianza Género lésbico-gay pide a Sector Salud atención a las enfermedades sexuales Diputada buscará den facilidades para los transportistas locales Un éxito festejos de Xantolo en la XEW