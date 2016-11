Asistentes conviven en encuentro de familias La tecnología uno de los factores de disgregación familiar aseguró el párroco Cecilio Esparza El tema de acercarse a Dios en estos tiempos es un poco más difícil, aunado a la disgregación de los elementos de la familia, a la vida rápida, a la ausencia de algunos y hasta debido a la tecnología, el día de ayer se llevó a cabo, un encuentro de familias auspiciado por la Parroquia de San Juan Bautista, con el fin de que las personas Dios, y de que vean la importancia que tiene como pilar de la familia. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Muchas personas asistieron a este encuentro de familias con la finalidad de mejorar su convivencia y estar en comunión don Dios. Por ello a través de una convivencia y actividades diversas, una gran cantidad de familias participaron en este evento. El cura Cecilio Esparza quien encabezo este dijo que “la única finalidad de unir más a las familias, ya que como se sabe hoy en día, esto ya es cada vez más difícil, y mucho menos si estas personas no se acercan a Dios, no tratan de experimentar lo que es estar en paz, y aunado a eso, intervienen mucho en esta situación las nuevas tecnologías, que son muy necesarias, pero hay que saber en qué momento se usaran y para que, sin tener como consecuencias la división de la familia”. Fue en el Salón Bugambilias donde trabajadores de la misma iglesia y diversas familias del municipio acudieron con interés de recibir una palabra de aliento “son pocas las familias que dedican un poco de tiempo a platicar y estar en comunicación, pero en su mayoría ya se ven a afectadas por la nueva tecnología, que además yo no estoy en contra de que se usen, que nos beneficia en mucho, pero también hay que saber en qué momento, sin dejar a un lado la comunicación personal con los demás, es por eso que llevamos a cabo este encuentro de familia, que les ayuda de mucho, porque a veces no nos damos cuenta de muchas cosas en las que nos perjudica, y los más afectados son los hijos, entonces ojalá que recapacitemos en este aspecto, para crear una mejor ciudadanía”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Un éxito festejos de Xantolo en la XEW Necesitan apoyo en la preparatoria PVEM recolecta pílas en la plaza Jóvenes peregrinarán al Cerro del Cubilete para concluir este año Dudas entre transportistas por la nueva convocatoria del transporte para el 2017