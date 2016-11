No se pedirán aumento a las tarifas del agua, será el Congreso del Estado quien lo reglamente: Edgardo “No, nosotros no hemos pedido nada, lo tiene que decidir el Congreso como ha sucedido” dijo. El director de la DAPAS de Valles Edgardo González Ordaz declaró que no pedirán al Congreso del Estado les autorice un aumento a las tarifas de cobro para el año 2017 ya que es algo que no depende de ellos sino de la Auditoría Superior del Estado y de los integrantes de la Legislatura. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Dapas no pedirá incremento a tarifa del agua “No, nosotros no hemos pedido nada, lo tiene que decidir el Congreso como ha sucedido, la Auditoría Superior del Estado nos pide los resultados obtenidos y nos supervisa el cumplimiento estricto de los programas, una vez que ellos tienen esos resultados los ponen a disposición de la Comisión del Agua de la Cámara de Diputados y es la que nos autorizará si es que llegase a suceder, algún aumento” manifestó el titular de dicho organismo. Hace cerca de dos semanas, González Ordaz en entrevista había asegurado que sí pedirían un incremento a las tarifas a la Comisión del Agua del Congreso del Estado y que el personal técnico estaba calculando el porcentaje a aumentar y que sería abordado ese tema en la Junta de Gobierno sin embargo, en esta ocasión negó que vayan a pedirlo al decir que “la DAPAS no está pidiendo absolutamente nada”. El año pasado, la DAPAS pidió al Congreso le autorizara un incremento a las tarifas del 25% excusándose que por 8 años se les había avalado sin embargo solo les permitieron un porcentaje menor con la condición de que los recursos obtenidos de la misma fueran destinados en la reparación de drenaje. González Ordaz informó que derivado del incremento autorizado, de los recursos que han ingresado en este 2016 se han aplicado alrededor de 4 millones de pesos en la reparación de 1.5 kilómetros de drenaje en focos que eran rojos en la ciudad. “Se hizo una cuenta especial para que la totalidad de lo que fue autorizado por el Congreso fuera aplicado única y exclusivamente en la reparación y sustitución de los drenajes” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Festejo de Antorcha no será en Tamazunchale sino en SLP Manuel Valdés se descarta de dirigir al PRI por cambio de estatus en la UGR Critica STIAT monopolio de Vencedor en la región Por Xantolo aumentaron pacientes hipertensos y diabéticos en el IMSS Restauran servicio de forma normal en el Registro Civil