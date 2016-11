Manuel Valdés se descarta de dirigir al PRI por cambio de estatus en la UGR

Y es que el Grupo Cambio que dirige el ex alcalde, Juan José Ortiz Azuara, en días pasados lo había nombrado como la figura que impulsarían en reconocimiento por haber logrado desde el año pasado, iniciar y terminar de construir la casa de los priistas. Este sábado, Valdés Galicia, expresó que “está un poco complicado porque tengo un compromiso con los ganaderos y realmente a cómo está la situación de un cambio de estatus que se viene y hay que hacer bajar proyectos pues, ¿a qué horas?, creo que si me descarto por el tiempo que se necesita dedicarle y para ir a sentarse y no hacer nada creo que no es mi estilo, si voy a entrarle es porque realmente podemos hacer algo por el partido, de nombre solamente no tiene caso”, dijo. Esta semana también, Guadalupe Contreras Pérez, Dirigente de Movimiento Territorial, declinó en buscar la Dirigencia del PRI en Valles y quedan en la pugna José Matilde Hernández Méndez, Herminia Reséndiz Alvarado, entre otros más. El Presidente del PRI en el Estado, Martín Juárez Córdova, informó que dentro de una semana y media, estaría lanzándose la convocatoria para la renovación de los Comités Directivos Municipales, luego de que esté por terminar la toma de protesta de los Consejos Políticos. Este domingo, informó Juárez Córdova, es la toma de protesta del Consejo Político en San Martín Chalchicuautla, que es el último de la zona Huasteca, y la próxima semana tocará a Salinas, Cerritos y Villa de Ramos y con ello acabarían con la renovación y estarían en vías de lanzar la convocatoria mencionada.