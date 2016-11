Por Xantolo aumentaron pacientes hipertensos y diabéticos en el IMSS Autoridades del Seguro Social piden no abandonar la dieta sana ante la llegada de las fiestas decembrinas El director del Hospital de Zona 06 del IMSS Jorge Adolfo Herrera Gómez alertó a la población en general así como a los diabéticos e hipertensos a no abandonar su dieta en esta temporada próximo de fiestas de diciembre ya que pueden tener complicaciones en su salud, como sucedió en la pasada festividad de Xantolo donde por el consumo excesivo de grasas se tuvieron ingresos de pacientes con ese cuadro. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Aumentaron en Xantolo las atenciones por agudizaciones de enfermos de diabetes tras alta ingesta de grasas En esta semana que culmina dijo, se tuvo incremento en el número de ingresos de personas por enfermedades de tipo gastrointestinal y agudizaciones en diabéticos e hipertensos porque en el Día de Muertos consumieron alimentos con alto contenido de grasas, carbohidratos y alcohol que les afectó el funcionamiento correcto del páncreas y de la vesícula. “Cualquier persona normal con exceso de grasas, carbohidrato y alcohol puede tener un evento pancreático agudo y esto es algo frecuente que se presenta en este tipo de festividades; todo esto se complica cuando son pacientes con hipertensión, diabetes, porque transgreden tanto la cuestión farmacológica como la dieta, si tenemos ingresos por estas causas, descontroles por la diabetes, descontroles hipertensivos y complicaciones” añadió. Un diabético cuesta 450 mil pesos En ese mismo sentido, Herrera Gómez informó que el IMSS destina un presupuesto anual de 450 mil pesos por cada persona diabética que es atendida en el Instituto en su tratamiento médico, atenciones, medicamentos, sin embargo dicho recurso en la mayor parte de las veces de nada sirve porque la gente no lleva al pie de la letra las indicaciones de su doctor. Al IMSS dijo, le representa un fuerte gasto atender a cada paciente diabético para que no se le complique su enfermedad y los costos aumentan cuando, no se cuida y termina perdiendo el sentido de la vista, o parte o la totalidad de sus extremidades. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Restauran servicio de forma normal en el Registro Civil Acudió Gerardo González a reunión nacional de ADN Enseña músculo JJOA en su festejo de cumpleaños; lo acompañan lideres priistas locales y regionales Designan a Rebeca Terán como dirigente Estatal del ONMPRI UNTA hará Movilización Nacional por recortes al campo