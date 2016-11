Apreciaciones Los 43 comerciantes que quieren ser reubicados por la administración de Tanlajás, se encuentran organizándose para hacer un bloqueo de calles en dicho municipio con el propósito de lograr permanecer en el mismo espacio y no ser removidos a la unidad deportiva, para lo cual ya se encuentran siendo apoyados por los taxistas y transportistas que diariamente circulan de Agua hedionda a Tanlajás y de Tanlajás a San Antonio, al correrse el rumor de que el alcalde Domingo Rodríguez Martell había comprado acciones en la empresa Vencedor por lo cual no quiere actuar en contra del monopolio y apoyar a los transportistas a que las unidades de dicha empresa pasen cada hora y no cada media hora como actualmente lo hacen. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Esto sería solo el principio de la problemática en el municipio en contra del ayuntamiento ya que además de los comerciantes y de los transportistas, se espera se unan otros sectores, sobre todo porque de esto se aprovecharán los partidos políticos como el Movimiento Regeneración Nacional y el Partido Revolucionario Institucional que son los que principalmente se andan moviendo bajo las ramas en este sentido. En Aquismón hace apenas algunos días se llevó a cabo la visita de la administración por la zona Tanzozob, comprometiendo las gestiones que se llevan a cabo por parte de la alcaldesa Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, pero tal parece que el anuncio de obras en lugar de tranquilizar los ánimos de los habitantes fue motivo para acrecentar la problemática, ya que el día de hoy habitantes de dicho lugar se harán presentes para manifestarse ante la alcaldía y presionar en la construcción de piletas ya que se habían comprometido 40 unidades y se hará entrega de solamente 25, y además aprovecharán para presionar para la construcción de calles que se requieren en la misma localidad. En Tancanhuitz por su parte, el ánimo panista se empieza a calentar al correrse rumores sin sentido entre los aspirantes a la presidencia de la dirigencia municipal del blanquiazul, sobre todo porque dos de ellos son de la gente del ex alcalde Manuel Aguilar Acuña como son Felipe Prado Vite y Florentino Castro Ortiz, generando con ello la desconfianza de que el ex edil vuelva a apropiarse del partido y generen rupturas entre la militancia. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones