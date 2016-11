Apreciaciones La situación que se presentará en días pasados en la comunidad de Tlacuilola donde una mujer casada fuera acusada de andar con un ex catequista de la comunidad parece estar totalmente infundada, y deberse más a situaciones generadas por mantener el control de la capilla así como de las actividades que se realizan en ese lugar. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios De acuerdo con los afectados por los señalamientos todo fue orquestado previamente por un grupo de personas que pretende mantener el control y desvirtuaron el motivo de la visita del párroco de Taman a la comunidad, asegurando que había intención de regresar al catequista expulsado luego de ser acusado de tener una relación con una mujer casada. Y es que en dicha comunidad la lucha entre grupos de habitantes se mantiene por imponer cada a uno a su representante para ocupar el cargo de autoridad comunal, lo que ha impedido que exista organización y trabajo conjunto para obtener beneficios mayores. En donde también persiste la discordia es entre las comerciantes de la plazoleta de Guadalupe, ahora que prácticamente quedó dividida por causa de los conflictos entre la ex dirigente y la actual presidenta de la asociación de fonderas, debido al acaparamiento de locales de la primera. La actual líder Guillermina señala que contrario a lo que acusa doña Naty, no fue impuesta en el cargo sino electa por asamblea y adelanta que exigirá se de cumplimiento a los acuerdos establecidos previamente entre las comerciantes y la autoridad municipal que no habría acaparamiento de locales y que se transparente la asignación de los mismos. Por lo pronto se ven en riesgo la realización de las festividades del 12 de diciembre que tradicionalmente se realiza en este lugar en honor a la virgen de Guadalupe, ya que otro de los problemas es la recolección del recurso necesario para estás festividades. Otro de los puntos que se habían acordado es que no se habría de remitir la incursión de organizaciones a la plazoleta, sin embargo la organización Xicotencatl ha ido avanzando en este lugar y ahora prácticamente controlará la mitad más los puestos que logre introducir en la explanada incrementando el número. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones