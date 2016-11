Apreciaciones Las imágenes que desde la semana pasada rondaban de teléfono en teléfono, primeramente dentro del circulo de los elementos adscritos en la comandancia de región de la zona huasteca y que terminó por llegar a las redes sociales y de ahí retomados por los medios de comunicación, donde presuntamente el jefe de la región huasteca se ponía de acuerdo con un elemento para “cobrar piso” y “cuota” a sus compañeros a cambio de descansos, generó reacciones aunque tardías al interior de la Secretaria de Seguridad Publica, pues hasta este fin de semana se emitió un comunicado señalándose que se investigará el caso. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Primeramente debían de comprobar la veracidad de las capturas de pantalla, que en la conversación involucra incluso a un alto mando de la Policia Estatal, dejando entrever que parte de esas “cuotas” se colectan para él, e incluso se muestra en la conversación como los interlocutores acuerdan “darle menos” de lo que le toca, señalando que con eso se conforma. Sin duda alguna este escandalo será un golpe mas para la ya de porsi debilitada imagen de la Secretaria de Seguridad, y la muestra de que esta sigue con la política de “no moverse”, hasta que las cosas salen a los medios y no las atajan y actúan previo al escandalo, ya que de estas conversaciones la Policía Estatal ya tenía reportes desde el pasado martes, pero prefirieron hacer como que no pasaba nada. Sin duda este escandalo obligará de nueva cuenta un cambio en la Comandancia de Región de la Zona Huasteca, misma que durante un año ha sufrido mas cambios que toda la administración anterior. Esta semana se desarrollará en la ciudad una pelea de Box de Campeonato Mundial en los terrenos de la feria, evento que se convertirá en la primera de las actividades del Valleston, del cual se espera un importante ingreso para esta campaña de donación cuyo fin es tener recursos para la atención de personas con discapacidad que son atendidos por el sistema DIF. Por instrucciones del Presidente Municipal Jorge Terán, pocos son los funcionarios que esta apoyando en la organización, pudiera decirse que solo los de su mas entera confianza y los que obligadamente tiene que conocer del mismo, y es que el alcalde quiere que todo salga como lo planeado y ha sido él personalmente quien supervisa todos los detalles. Y tan en serio se están tomando el fin recaudatorio del evento para el Valleston, que desde ahora se corrió la voz de que no habrá cortesías ni invitados especiales; el que quiera ir sea funcionario o regidor deberá comprar su boleto, que a final de cuentas se transforma en donativo. Y es que no falta quien aprovechando la “investidura”, se quiere evitar la fatiga hasta de pagar y por si fuera poco cargan hasta con el perico y por toda su comitiva piden la “atención”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones