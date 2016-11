Toma protesta el nuevo Consejo Político del PRI Priíistas de comunidades, cabecera y personalidades representativas hicieron el juramento al partido San Martín Chalchicuautla, S.L.P.- Ayer por la tarde en una reunión prevista a las 11:30 horas en el salón del Casino Ganadero, misma que fue cambiada de última hora a un predio particular, se esperaba la presencia del presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien no llegó y en su representación participó la diputada local Guillermina Morquecho Pazzi, acto en el que se realizó la toma de protesta a consejeros de este partido, asistió como delegado del mismo Antonino Rivera y el presidente de partido en el municipio Jesús Guadalupe González Tecillos. HUASTECA POTOSINA | San Martin 0 Comentarios La diputada local Guillermina Morquecho Pazzi encabezo la toma de protesta a los consejeros de cara a la elección del nuevo dirigente del partido. A cielo abierto y cubierto por algunas lonas para prevenir en caso de lluvia y cubrir a los asistentes de los rayos del sol, se dieron cita cerca de 120 consejeros que tomaron protesta, para participar dentro de los cambios principales del tricolor. Tanto la diputada como el delegado y el presidente de partido, hablaron claro en lo que se pretende a nivel estado con el partido, en el cual recordaron que tienen 12 años de oposición, además de que ya es momento que se trabaje de manera unificada y con un proyecto integral de unidad. Mientras tanto en el evento se vieron converger personalidades como los ex presidentes municipales, Sabino Bautista Concepción, José Antonio Orta Lara, y personajes que han levantado la mano para buscar la dirigencia del partido como Teófilo González. Al término del evento coincidieron en los acuerdos de que el partido tendrá la elección de su presidente de Comité Municipal por medio del consejo, quienes suplirán las cartas de procesos internos y algunos otros puntos a considerar. Todo terminó en trabajaremos por el partido bajo los acuerdos tomados, y por tanto, será el mensaje que lleve la representante del PRI estatal al dirigente para su calma en lo interno. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Tradiciones se van perdiendo Se registran consejeros en las oficinas del PAN Si las familias están mal como estará la sociedad La lectura forma de buscar una mejor vida y cultura: Alejandrina Primeras comuniones y confirmaciones colectivas