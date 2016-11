“Regidora de Movimiento Ciudadano, está en lo correcto al plantear fortalecimiento a SADA”: LNP Manifestó la Diputada Local que el planteamiento realizado por la regidora Martina, en sesión de cabildo, es aprobatoria para el desarrollo del municipio y para que no opere en número rojos. Tancanhuitz, S.L.P.- Luego que la regidora Martina, expusiera durante una sesión de cabildo que el ayuntamiento de Axtla de Terrazas, debería de aportar recursos para que este ya no operara en números rojos, la Diputada Local Lucila Nava, afirmó que la funcionaria actuó de manera correcta, pues su función es realizar el acompañamiento, apoyo y gestión de proyectos que impulsen el desarrollo. HUASTECA POTOSINA | Tancanhuitz 0 Comentarios La Diputada Local, Lucila Nava, afirmó que la funcionaria actuó de manera correcta, pues su función es realizar el acompañamiento, apoyo y gestión de proyectos. “El planteamiento qué ha hecho la regidora es correcto, debido a que el organismo operador del agua en Axtla de Terrazas esta en vía de desarrollo, el tema principal que ella plantea es apoyar la construcción del proyecto integral en el tema del agua, como son el contar con colectores, el saneamiento, la planta potabilizadora y la planta de agua residual, es importante el fortalecimiento para el organismo operador del agua en este municipio, y debe de tenerse en cuenta, si expuso el tema es para que el organismo cuente con la seguridad económica y continúe el trabajo y exista desarrollo”, advirtió. Resaltó que en la Ley de Aguas Nacionales, en el artículo 172, los municipios están obligados a cubrir la diferencia de los subsidios otorgados a personas de tercera edad y se registra un pasivo al interior del organismo y es lo que adeuda cada municipio. “Los organismo operadores ven afectados sus recursos por este pasivo que debe ser cubierto por cada municipio, recordemos que siempre deberá la prioridad el otorgar subsidio para el tema de agua potable, es un derecho de los ciudadanos el agua y la Seguridad Pública, son temas de prioridad para los presupuestos, así que la regidora solo cumple el mandato de apoyar e impulsar el proyecto que presentara el director del Sistema Operativo de Agua Potable (SADA), porque a ella le corresponde la comisión del agua potable, el funcionario es el ejecutor no hay duplicidad, uno actúa como funcionario ejecutor y es la regidora quien lleva a cabo el respaldo de la solicitud, es decir que realiza su trabajo al mantenerse al pendiente de los temas de desarrollo como es el caso garantizar agua de calidad a la población”. Remarcó, “aunque el SADA, es un organismo descentralizado puede recibir el respaldo del Ayuntamiento, pues es responsabilidad de la autoridad local el apoyar la operatividad y crecimiento del mismo”. “Una cosa no tiene que ver con otra, el municipio pudiera decir que como Ayuntamiento se delega de la responsabilidad, pero recordemos que el alcalde preside la junta de gobierno, por lo que no existe la posibilidad que se desentienda de apoyar el crecimiento de este organismo pese a ser descentralizado, pues el fin que ambos persiguen es lograr la estabilidad del organismo operador del agua”. La legisladora señaló que debido a que muchos municipios no cuentan con el recurso económico para cubrir los adeudos por los descuentos otorgados a personas de la tercera edad, se ha buscado la colaboración de algunos, que incluso han realizado el esfuerzo de recuperarle a los organismos este pasivo que se traduce en beneficios de infraestructura, pero que en el caso de Axtla de Terrazas, el tema continúa sin resolverle el adeudo al SADA. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Finanzas realizará el 50% de descuento en licencias “Tesorero no renunció, yo lo despedí”: Rodolfo Aguilar Publican convocatoria para la renovación del comité municipal del PAN; invitan a participar Agua, Luz y Caminos gestiona alcalde ante la CDI para el 2017: Manilla Sin permiso se instalan transportistas de Antorcha