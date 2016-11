Cruz Roja reconoce apoyo del Gobierno por dotación de equipo para ambulancia Huejutla, Hgo.- El responsable de Cruz Roja Mexicana, José Luis Bautista; reconoció y agradeció públicamente el apoyo brindado por el Gobierno Estatal con la dotación correspondiente del equipo consistente en un Monitor de signos vitales y un ventilador mecánico para la ambulancia de emergencia. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios José Luis Bautista. Señaló que el apoyo recibido del Gobernador durante su reciente visita será para mejorar los servicios de emergencia que se tiene en la Cruz Roja Mexicana “este equipo estará siempre disponible para el traslado de pacientes en estado crítico”. Subrayó que de parte del Gobernador del Estado, se recibió el equipo para la ambulancia de emergencia consistente en un Monitor de signos vitales y un ventilador mecánico, los cuales ya están debidamente instalados en la unidad. Comentó que este equipo será utilizado cuando se tenga a un paciente en esta crítico o cuando se tenga la necesidad de trasladar a un paciente a hospitales ubicados fuera de la ciudad de Huejutla y en las cuales no se pueda aerotransportar. “Esta era una de las principales necesidades que se tenía en la Cruz Roja Mexicana y para la región Huasteca, anteriormente no se tenía una ambulancia con este tipo de equipos, ahora ya lo tenemos, y representa una alternativa para un paciente critico que no se puede llevar por aire y el traslado por tierra con esta unidad es posible”, puntualizó. Concluyó citando que en la Cruz Roja se tienen varios proyectos y reconoció también el apoyo que se tiene de parte del Presidente del Patronato de Cruz Roja, Miguel Ángel Fayad, por todas las facilidades que brinda y por todo el trabajo que realiza en bien de la sociedad de esta zona de Hidalgo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Gran cantidad de basura se generó en el panteón Autoridades deben de velar por condiciones del Centro Histórico Panistas se preparan para renovación de los Comités Estatal y Municipal Espejeando Piden a la SEP mobiliario y maestro de cómputo para Jardín de Niños