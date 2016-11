Panistas se preparan para renovación de los Comités Estatal y Municipal

Indicó que los miembros del PAN se mantienen a la espera de que les indiquen las fechas para participar en los procesos correspondientes “para la dirigencia estatal tenemos como aspirantes a Asael Hernández actual Presidente, así como Prisco Manuel Gutiérrez ex Presidente de Xochiatipan, y el Capi Ortega””. Añadió que para la dirigencia municipal del PAN de esta ciudad, “se oyen rumores acerca de José, el Fantasma, es conocido supongo; y yo voy a ver si me apunto porque yo si quiero trabajar para mi pueblo”, expresó. Asimismo dijo que el proceso se estará llevando a cabo durante el mes de diciembre aunque resaltó que aún no se tienen fechas definidas, por ello pidió a la militancia del Partido Acción Nacional a mantenerse en la unidad en torno al instituto político. “Esperamos que verdaderamente nos unamos para que todo esto funcione, recordemos que vienen los comicios federales en donde tenemos que echarle muchas ganas, pues tenemos muchas posibilidades de llevarnos la grande nuevamente”, refirió. Creo –abundó-, entonces que tenemos que unirnos para que esto funcione, para que todo salga bien y para que el Partido Acción Nacional salga adelante y podamos tener nuevamente otro Presidente de la República. Finalmente, dijo que para la dirigencia podrán participar los miembros activos del partido, y que al momento se mantienen abiertas las convocatorias para todos los interesados para que se registren…