Autoridades deben de velar por condiciones del Centro Histórico

Huejutla, Hgo.- El Delegado Municipal de la zona centro, Francisco Mojica; resaltó que las autoridades municipales deben de velar por las condiciones propicias en los cuales deben de permanecer las diversas áreas y principalmente el tejado de la zona centro de la ciudad.

Dijo que la sociedad en su conjunto se mantiene en un grave riesgo al transitar por las calles del Centro Histórico “es muy lamentable que Protección Civil permanezca al margen de esta problemática que existe en el medio en que vivimos”, agregó.

Pudiera originarse –apuntó- hasta la perdida de una vida humana si es que se viene abajo una de las tejas que están por caerse de los techos de las casas que se ubican en el Centro Histórico.

Francisco Mojica, afirmó que es urgente y conforme al Reglamento Histórico se proceda en realizar las reparaciones correspondientes de los tejados que se ven seriamente afectados.

“Llámese vecinos o Ayuntamiento, deben de proceder emergentemente a evitar este latente riesgo de que está siendo objeto la ciudadanía, y la sociedad en su conjunto”, comentó.

Manifestó que si no se atiende oportunamente esta situación “ojalá y me equivoque, ojalá y no sea así, pero pudiera originarse hasta la perdida de una vida humana, esas tejas que están por caerse pudieran cortar hasta el cuello de una persona, pudieran fracturar un cráneo, entre otras cosas…”.

Concluyó que si a todo esto se le agrega la infinidad de ocasiones en que las palmeras que forman parte del perímetro del parque Francisco de P. Mariel han caído, todo esto debe de ser tomado muy en cuenta por las autoridades municipales y prevenir futuros incidentes.