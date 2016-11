Apreciaciones El día de ayer en Tancanhuitz se llevó a cabo el registro del primer candidato a la presidencia del comité directivo municipal del partido acción nacional, como es Florentino Castro Ortíz, el cual tras dialogar con sus compañeros de partido logró unificar una parte de la militancia, más no así a Adán Acuña Ramírez el cual también buscará la dirigencia a pesar de todo y con ello se tendrá que celebrar una votación por parte de los miembros del blanquiazul, en espera de que ellos definan quien quieren que los represente durante los próximos tres años. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Sin embargo no es el único municipio en donde el partido se encuentra dividido y tendrá elecciones ya que en Aquismón existen hasta el momento dos fórmulas, una de ellas encabezada por Gregorio Rubio Huerta de Tampaxal y la otra por Antonio Medina de la cabecera municipal, la primera, gente que será apoyada por los Martínez Guerrero y la segunda por Oscar Suarez que al querer buscar la presidencia municipal en las próximas elecciones quiere empezar por amarrar la dirigencia del partido a su favor, por lo cual habrá que esperar los resultados que se den el próximo 20 del presente mes en Aquismón y el 27 en Tancanhuitz. En Tanlajás a pesar de que se han venido destrabando los adeudos de la administración con el personal sindicalizado, el pasado domingo se generó molestia entre los mismos al saber que solamente una parte de ellos ha recibido el retroactivo que se viene arrastrando desde el mes de enero y que durante el mes de junio fuera aprobado por el cabildo, así como el incremento al salario como corresponde cada año, por ello se espera que no se presente el mismo problema a la hora de entregar los aguinaldos en el sentido de que sean entregados en dos partes y no como marca la ley en una sola emisión. Otra de las molestias entre los pobladores tanlajenses es que la queja del alcalde Domingo Rodríguez Martell es la falta de recursos, negando apoyos importantes como lo es el rubro de salud y mientras tanto uno de sus hijos se encuentre viajando con chofer y gastos pagados, sobre todo cuando el hijo del mandatario no cuenta con trabajo alguno, pero además de los gastos este cuenta con chofer para viajar, el cual es pagado como chofer del alcalde. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones