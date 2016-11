Apreciaciones La contienda interna del PAN, ha motivado a algunos actores políticos a reagruparse para marcar sus desencuentros de la contienda electoral anterior, y a través de las redes sociales algunos de ellos han expresado su estado de ánimo, aunque no parece de momento influir de manera significativa entre los actores del PAN, pues según ellos, el proceso que viven es una situación interna que solo compete a los militantes y no a la población en general, incluso ni para los que se dicen simpatizantes, pues varios de ellos no pueden participar en la contienda, como ejemplo el ex aspirante a la candidatura en la alcaldía ya en tres ocasiones Manuel Sánchez, quien a pesar de asegurar que tienen 18 años con simpatía panista, aun no puede ser reconocido como militante del partido y por tanto votar. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios O en otros casos ex dirigentes como Benito Rodríguez o el ex regidor Pedro Antonio González, que durante algún tiempo fueron desconocidos del padrón de militantes, y aunque han sido reincorporados, la antigüedad de su reinstalación no les permitió aspirar a participar, solo a emitir su sufragio. Así que con todas esas limitantes para quienes se dicen panistas, hay quienes no lo son, pero han salido a externar sus opiniones del proceso, dejando ver, según los militantes con derecho a voto, que tienen más interés ellos en el partido que los propios militantes que de momento solo se aplican a dar seguimiento a su convocatoria. Para el caso de Simitrio Rivera, uno de los contendientes el que le formulen señalamientos asegura, solo sirve para valorar que el PAN, en el próximo proceso electoral podría influir en la definición política del municipio, y de ahí que ya varios se sientan interesados en lo que ocurre en el partido. Simitrio Rivera, es identificado dentro de la contienda como quien pudiera tener afinidad con la administración y ser respaldado por el alcalde, pues pertenece al gobierno y se dice es apoyado por los regidores, con lo cuál por sentido común le hace ver con esa posibilidad, aun cuando habría que observar dentro de la administración nadie ha hecho pronunciamiento alguno a su favor. En contra parte, Amhos entre los panistas es bien valorado en su trabajo y trayectoria dentro del partido, pero lo perciben como que su participación no corresponde a representar su propio trabajo sino los intereses externos en un principio de quienes gobiernan el comité estatal y a nivel local al grupo externo al partido que ha salido a pronunciarse a su favor. El proyecto de la Central Camionera pareciera que ha simplificado de manera natural el análisis de los terrenos donde podría ser instalada luego de que en este fin de semana, en el predio calificado como número uno, se instalaron unas mantas que advierten que no se encuentra en venta y que es propiedad privada, siendo un mensaje de que los propietarios no tienen interés en apoyar este proyecto para el municipio. En contra parte, el propietario del llamado segundo predio, ha manifestado su total respaldo a la iniciativa del Ayuntamiento, ha mostrado que tienen las condiciones de ubicación al coincidir con varias calles por sus costados, de tener la accesibilidad por la carretera, de no requerir de mucho acondicionamiento y sobre todo, del interés de que sean considerados para esta obra. De igual forma se encuentra el predio tres, el cual sin embargo por su ubicación parecía de menor interés para los representantes de las líneas del transporte, aun así, serán las opciones que el municipio de momento tendrá para revalorar. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones