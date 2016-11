Apreciaciones Mucho ha quedado a deberse a la población, sobre todo a los automovilistas, el destino final de los recursos que ingresan al municipio por el concepto del cobro de parquímetros, ya que lo único que se sabe hasta el momento es de la entrega del pago de varios meses de atraso a instituciones sin fines de lucro ocurrido hace ya un tiempo. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Este lunes increpado al respecto, el subtesorero Francisco Pérez Topete respondió vagamente que el recurso se ha gastado en darlo a instituciones de ayuda social, pero también en apoyo a la población en general que va desde en entrega de gasolina, despensas, entre otros rubros. Lo cierto es que sería bueno que se rindiera un informe detallado sobre cuánto es el ingreso por parquímetros a un año de la administración, en que se ha gastado específicamente y cuánto hay en caja. Este lunes por la tarde, cerró la convocatoria de registro a aspirantes a dirigir al PAN en Valles y al parecer el único que se apuntó fue el ex candidato a la alcaldía Francisco José Gómez Faisal. Sin embargo, otro que desde hacía tiempo había mostrado sus deseos de tener ese cargo era Luis Ángel Contreras Malibrán pero de manera sorpresiva se supo que no se registraría para la presidenta del partido sino solo para consejero estatal. Crece la inconformidad de la población por el deterioro de las calles en el Municipio tras las lluvias que se han presentado en lo días recientes ya que, tramos completos y de gran importancia presentan daños y aquellos que hacía meses habían sido reparados, una vez más están en pésimas condiciones. Aunque hay varios sectores en donde la dirección de Obras Públicas ha emprendido el programa de bacheo, son insuficientes los trabajos y las quejas surgen como la del pasado domingo cuando rebautizaron la “Laguna de la Burra”-título dado a un tramo de la citada vía frente a la técnica 47 haciendo al apodo del ex alcalde- en la carretera al Ingenio y ahora la nombraron la Laguna de Terán. Hablando del alcalde, ayer en entrevista anunció que es un 15% el incremento a las tarifas que la DAPAS solicitará al Congreso del Estado para el próximo año 2017 lo cual contrasta con la respuesta que diera el titular del organismo Edgardo González Ordaz en días pasados quien afirmó en dos ocasiones que no habían hecho ninguna petición de aumento. Al final, será la Comisión del Agua del Congreso Local quien determine si la petición de la Junta de Gobierno de la DAPAS tiene sustento aunque la presidenta de la misma Graciela Gaitán Díaz había expresado que a aquellos organismos que ya se les había autorizado un aumento en este año no se les avalaría otro para el siguiente. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones