Un claro mensaje envió a la población el presidente municipal de Ixmiquilpan, Pascual Chárrez Pedraza, durante el acto cívico de este lunes, en donde indicó "si queremos ver un pueblo triunfador, exitoso y en orden, tenemos que declárarle la guerra a la violencia en primer lugar, decretar fin a los actos de violencia en contra de las instituciones y de la ley; el mal apodo que se le daba la municipio de Ixmiquilpan de 'Bronco', le dijimos adiós y no permitiremos que ningún grupo u organización ni nadie fomente los actos de violencia; nosotros como presidencia municipal le hemos dado la mano al Gobierno del Estado, ya que en Ixmiquilpan se ha establecido el orden y el respeto y ahora le decimos "sí" a la unidad." Posteriormente el alcalde dio inicio a la Segunda Semana Nacional de Salud Bucal, la cual en este municipio estará a cargo de la Jurisdicción Sanitaria número VI de la Secretaría de Salud en coordinación con el Sistema DIF Municipal; se llevará a cabo del 7 al 11 de Noviembre del año en curso. Ocho representativos de Hidalgo acudirán a participar a la etapa regional-nacional de la liga Telmex – NBA, temporada 2016, informó David Quiterio, presidente de la Asociación Hidalguense de Básquetbol. La coordinación nacional de la liga Telmex- NBA, se llevará a cabo en la ciudad de Querétaro, la etapa regional – nacional de la temporada 2016, de la región 4, clasificatoria para la etapa nacional a efectuarse en Morelia, Michoacán del 10 al 13 de noviembre, del presente año, en la que participan los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Querétaro e Hidalgo. Los 8 representativos de Hidalgo, son los equipos que resultaron campeones de la etapa estatal, cuyos torneos se realizaron en las ciudades de Pachuca, Mixquiahuala, Progreso e Ixmiquilpan en enero y febrero de este año. Por otra parte, ayer vecinos de Jonacapa perteneciente a El Cardonal, se manifestaron en las oficinas del Centro de Atención a Víctimas (CAVIT), con sede en este municipio luego de que tras semanas no se ha obtenido una respuesta por parte de la agencia del Ministerio Público pese a ya haber acudido a la Procuraduría General de Justicia del estado. De acuerdo a los manifestantes, la problemática deriva de un asunto del orden penal en el cual se ven inmiscuidos los derechos del imputado, luego de que la víctima acudiera a rendir su entrevista al Ministerio Publico cuando manifestó que era su voluntad celebrar un procedimiento abreviado, sin que se tuviera una respuesta. Tras un dialogo los vecinos optaron por retirarse así como sus representantes legales, mismos que iban con pancartas y gritando algunas consignas en contra de la dependencia, haciéndole un llamado al Procurador del estado con el fin de que agilice al personal y no se tengan que esperar por trámites, que son derechos del agraviado. En el municipio de Alfajayucan hubo descontento de los comerciantes, aduciendo desorganización, malos tratos, abusos y falta de atención por parte del encargado de tianguis y Comercio, Rodrigo Bravo Abreu, quien dicen, a pesar de llevar más de 15 años trabajando dentro del ayuntamiento dejó mucho que desear respecto a su desempeño en la feria. Se habla de la mala logística que utilizó al ubicar dos puestos en un lugar poco estratégico, justo en un crucero, lo que provocó que los peatones se arriesgaran a bajar y a transitar sobre la cinta asfáltica a la altura de los vehículos. Además, algunas personas refieren que al buscarlo en su oficina, no lo localizaron debido a la labor que desempeña dentro del ámbito educativo en el horario de atención que maneja el palacio municipal. Explicaron que esperarán la respuesta tal y como se acordó, de lo contrario estarán tomando otro tipo de acciones en contra de la dependencia así como de su titular en el municipio. Para la temporada invernal 2016–2017, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene garantizado el 100 por ciento de abasto para la aplicación de 10 millones 864 mil 482 dosis de vacuna anti-influenza. La vacunación está dirigida a niñas y niños de 6 a 59 meses de edad y adultos mayores de 60 años y más; personal de salud, embarazadas, así como a población con factores de riesgo (VIH/SIDA, diabetes mellitus descontrolada, obesidad mórbida, cardiopatía, asma en descontrol, cáncer y otras enfermedades con inmunodeficiencias). Las vacunas estarán disponibles en todas las Unidades de Medicina Familiar, en los módulos PrevenIMSS y en las salas de espera, con horario de 08:00 a 20:00 horas. Además, se aplicarán en centros laborales seleccionados, centros educativos y guarderías del Seguro Social.