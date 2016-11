Intromisión en elección panista Simitrio Rivera sostiene que es bueno que miren hacia el partido, porque es síntoma de que podrá influir en la siguiente elección Mientras figuras “externas” al partido Acción Nacional realizan “campaña negra” contra uno de los aspirantes, Simitrio Rivera sostiene que es bueno que miren hacia el partido, porque es síntoma de que podrá influir en la siguiente elección. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Los dos aspirantes a la dirigencia del CDM del PAN Simitrio y Amush Entrevistado luego que tanto el autonombrado aspirante a la alcaldía por la vía independiente Rodrigo Sánchez, como el dirigente local de Movimiento Ciudadano Christian Emanuel Morales hicieron pronunciamientos respecto al proceso interno del PAN, Simitrio Rivera respondió: “Esta campaña quiero ser muy claro, es hacia el interior del partido, es meramente interna, en la cual los militantes del partido tienen dos opciones, en la cual como lo dije desde un principio, la persona que levante la mano es muy valiosa, que merece todo mi respeto y pues no nos queda más que tratar de convencer a través de propuestas; no me queda la menor duda que todos buscamos el bien común”. ¿Qué opinión le merece que personas extrañas al partido quieren entrometerse al proceso? Pues primero, me da gusto una situación de ese tipo, porque ven al PAN, como una buena opción que puede definir la vida política de Tamazunchale y el que volteen hacia Acción Nacional me llena de satisfacción”. Sin embargo cuestionado respecto a qué hora hace campaña, pues como funcionario municipal tiene un horario establecido, aclaró que por ser un proceso interno hacia los militantes y no hacia la población en general, no es una campaña abierta sino de visitas domiciliarias que se realizan de su parte por las tardes “en la tarde ya muy tarde, que nada intervenga en mis actividades que tengo” ¿Y si le alcanza el tiempo? Es a miembros activos, son visitas domiciliarias, no es una campaña de un proselitismo masivo, para nada y de que el padrón no es muy extenso. Simitrio Rivera, en cuanto a la postura de si puede ser dirigente de un partido de oposición siendo funcionario municipal, aclaró que no está impedido para ello “claro que se puede hacer”. Finalmente cuestionado si podrá en caso de ser dirigente del PAN, conducir la contienda del 2018 y la responsabilidad de contralor del municipio, meditó un momento y aclaró que llegado su tiempo tendría que analizar y definir sus responsabilidades. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Invitan a mujeres de la cabecera a pláticas de sensibilización sobre el cáncer Darán pláticas por día de la no violencia contra la mujer Reconoce alcalde la presencia de inseguridad en el municipio SNTE inaugura aula CACE y ampliación de salón sindical Pretenden instalar oficinas de Nueva Alianza