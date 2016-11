Darán pláticas por día de la no violencia contra la mujer Debido a que se conmemora el día 25 de noviembre organizado por derechos humanos en coordinación con atención a la mujer y departamento de educación Próximamente derechos humanos, en conjunto con atención a la mujer, y coordinación de educación, estarán dando pláticas alusivas al día de la no violencia contra la mujer, para crear una concientización en los hombres, sobre valor de la mujer, y el papel que juega ante la familia y la sociedad. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Sofía González Gómez, coordinadora de derechos humanos. Sofía González Gómez, coordinadora de derechos humanos remarcó, se estarán llevando a cabo pláticas con las diferentes comunidades para el día 25 de noviembre, con motivo del día de la no violencia, se realizará a través del departamento de derechos humanos, atención a la mujer y departamento de educación, así como con la coordinación con las autoridades de cada lugar al que se asistirá. Manifestó “estas pláticas tienen un único fin de que los hombres se den cuenta del gran valor que tiene la mujer, ya que como vemos en la actualidad, son pocos los que le dan el lugar que le corresponde a la mujer, y otros que aún no ven la importancia que tenemos en cada uno de los grupos, tanto familiares, sociales, políticos, etc, por que las tienen muy abajo, y no las dejan avanzar, es por eso que les daremos a conocer todas estas situaciones, porque si bien es cierto que sin la mujer no habrían muchas cosas, pero los hombres no ven muchos aspectos”. Al respecto Eva Sánchez Rangel, coordinadora de educación, agregó “esta es una forma muy interesante para que las mujeres se den también su lugar dentro de la familia, porque a veces una hace las cosas normalmente en el día a día, pero no se da cuenta que es algo que es muy difícil de cumplir, pero que a cada una de estas mujeres se les hace un hábito, pero no hay alguien que les reconozca ese gran trabajo que están haciendo”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Invitan a mujeres de la cabecera a pláticas de sensibilización sobre el cáncer Reconoce alcalde la presencia de inseguridad en el municipio SNTE inaugura aula CACE y ampliación de salón sindical Pretenden instalar oficinas de Nueva Alianza Género lésbico-gay pide a Sector Salud atención a las enfermedades sexuales