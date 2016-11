Espejeando El Partido Acción Nacional ya también tendrán elecciones para renovar a sus dirigencias municipales y en el caso de Huejutla ya se registraron este domingo José Hernández Romero y Omegar Barragan Monterrubio y todo indica que la cargada estará a favor de éste último, sin embargo se antoja que no obstante el vaticinio, podría haber cierta polémica en la definición de los respectivos consejeros que están sentidos porque hace apenas unos meses cuando Omegar fue candidato, cuando menos no a todos tomó en cuenta a los consejeros y se fue por la libre, pero como ahora que se trata de una elección interna los está buscando para que lo apoyen, y es ahora cuando habremos de apreciar su capacidad de convencimiento a ver si no se la cobran y le dan la espalda. Por otra parte, su desempeño como candidato fue bueno y aunque los números no le alcanzaron, la votación si se elevó, esa es una fuerte razón que refuerza el pronóstico de triunfo en esta elección interna. Para estas elecciones internas del PAN también se anunció que participaría el empresario Delfino Olivares, pero este domingo fue el último día para el registro y nada más Omegar y José Hernández Romero fueron los que solicitaron su registro, por lo que la participación de un tercero solo quedó en especulación, sin embargo algunos se escandalizaron y se santigûaron ya que como se recordará, Delfino Olivares fue uno de los tres panistas que hicieron público su respaldo a la candidatura de la priista Norma Andrade, sin embargo mientras no haya el procedimiento formal para darlo de baja del padrón del PAN, Delfino sigue siendo panista. Habrá que ver de que lado se pone Herlindo Bautista, un hombre de convicción panista que por atreverse a señalar cosas que no se hacen bien en su partido, le ha valido para que no ‘lo junten”, pero que de acuerdo con lo que piensa y dice en varias de las ocasiones le asiste la razón, sin embargo en política no todo lo blanco debe ser blanco necesariamente. Y mientras esto ocurre en Huejutla, En Tlanchinol, en el mismo tema de elecciones internas del PAN, se profundiza la inconformidad contra el ex alcalde Alejandro Bautista, quien luego de ser presidente municipal, por el partido. Acción nacional, y mantenerse vigente políticamente, gracias a la tolerancia y consideraciones de quienes hasta ahora le han sucedido en el cargo pese a su invariable actitud injerencista que le ha sido cuestionada en más de una ocasión, y que incluso estuvo a punto de ocasionar el descarrilamiento de la anterior candidatura a la presidencia municipal por su intransigencia de pretender imponer a un candidato que le garantizara sumisión y lealtad incondicional. Sin embargo al final se impuso la sensatez de la mayoría de los militantes panistas y no consiguió sus fines. Lo que si logró en el reciente proceso electoral fue colocar como diputada local plurinominal a su hija Alejandra Bautista, quien es hoy legisladora local en funciones y es tal vez que reanimado por ese logro que ahora se ha empecinado en hacerse de la presidencia del comité municipal del pan, en ese municipio. Como es lógico, las reacciones en su contra no se han hecho esperar, pues sus propios compañeros de partido le cuestionan su indefinida ideología, puesto que apenas el pasado 21 de marzo del año en curso, se le vio muy sonriente y convencido, participando en el corte de listón inaugural de la casa de campaña del partido Encuentro Social, junto con otro ex alcalde, Desiderio Bautista, al hoy diputado local del PES, Daniel Andrade, evidenciando con su participación la deslealtad a su partido el PAN, que lo postuló y le dio la oportunidad de gobernar su municipio de origen. La moneda está en el aire y la suerte del ex alcalde está en las manos de sus casi ex correligionarios políticos, para quienes le han perdido simpatías y respeto, según aseguran, se lo ha ganado a pulso con sus actitudes impositivas y elitistas. En Atlapexco fue muy puntual la alcaldesa Teresa Flores Nochebuena que no permitirá que los funcionarios estén por encima de la ley, por ello tres policías que estuvieron presentes en el lugar de los hechos en donde un adolescente perdió la vida ya fueron dados de baja, con ello mandó un claro mensaje a toda la población sobre el prevalecimiento del estado de derecho, sobre todo también dar puntual seguimiento al caso del policía que presuntamente hirió de muerte al estudiante; así mismo y fue precisamente ayer que sostuvo una reunión con los delegados de las comunidades en donde puntualizó que no permitirá abusos por parte de los funcionarios, siguiendo también el mensaje del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses que no habrá impunidad dentro de su gobierno…. . En Yahualica tal parece que el alcalde Eustorgio Hernández Morales ha podido sortear lo que un principio pudo haberle generado inconvenientes a su administración, ya que los ex candidatos se negaban a aceptar los resultados, sin embargo y pasado el periodo electoral, el edil ha podido relajarse y concentrarse en su trabajo para generar un mayor bienestar para los yahualiquenses, sin embargo, no debería descuidar la insinuación que en su administración estarían trabajando dos ex consejeros electorales, precisamente el secretario ejecutivo y un vocal, de ahí que tendría que evaluar, de ser cierto, que tanto le afectaría la imagen que hasta el momento la ciudadanía ha percibido como buena.