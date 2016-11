Foro del Plan Estatal de Desarrollo, ahora se desarrolló en Tulancingo En la búsqueda de la conformación del Plan Estatal de Desarrollo, instrumento que regirá el quehacer gubernamental durante los siguientes años, continúan los Foros presenciales como espacios de expresión donde se recaban propuestas ciudadanas. Estado | Estado 0 Comentarios Toco el turno a los habitantes de la Región del Valle de Tulancingo, expresar sus inquietudes, que fueron escuchadas y ponderadas por el titular de la Secretaria de Salud en Hidalgo (SSH), Marco Antonio Escamilla Acosta, quien en esta ocasión asistió al Tercer Foro de Consulta para la Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. En esa zona, y ante estudiantes, amas de casa, empresarios, campesinos y representantes de la sociedad civil, el enlace de la región, aseguró que el fin último de estas reuniones es dar voz a toda la ciudadanía, tal y como es la instrucción del mandatario Estatal, Omar Fayad. Afirmó que este acercamiento con la población permite tener un panorama de los principales retos que cada dependencia debe encarar, pero prioritariamente recaba proyectos emanados de la gente y que pueden contribuir el desarrollo del Estado. De esta forma, en cada Foro las propuestas se basan en 5 grandes ejes de acción como son: Gobierno honesto cercano y moderno, Hidalgo próspero y dinámico, Hidalgo humano e igualitario, un Hidalgo seguro con justicia y paz y un Hidalgo con desarrollo sustentable. En particular explicó que en el tercer eje, lo que busca es garantizar el acceso a los derechos humanos para una vida digna, por lo que entre los temas que se trataron durante las mesas de trabajo se encuentran: Desarrollo social, integral y solidario, Educación de relevancia y equipada, Salud con calidad y calidez, Gobierno humano con su gente, Cultura física y deporte y Arte y cultura. En representación del Gobernador de Hidalgo, el Secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, Lamán Carranza Ramírez, afirmó que los ejercicios de consulta para la creación del Plan, son la culminación del derecho ciudadano a participar en la construcción de un rumbo, lo que representa una prospectiva o visión de futuro para el bienestar de las y los hidalguenses. Añadió que de forma excepcional, en esta ocasión la gente puede formar parte en la construcción del Plan, no únicamente durante los Foros que se desarrollan en todo el Estado, también accediendo a la tecnología al participar en la plataforma digital creada para este fin, en la página www.planestataldedesarrollo.hidalgo.gob.mx, herramienta que hasta el momento ha permitido recabar más de 2 mil propuestas de todos los sectores sociales. Finalmente, el funcionario estatal y Coordinador General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, aseguró que no puede haber un desarrollo económico sin que este emparejado con el desarrollo social, por lo que se debe dejar atrás el mito de que la construcción de un Plan Estatal, sólo pertenece a las ideas de unos cuantos expertos, pues es la propia población quien vive de forma directa los problemas que se deben resolver en la búsqueda de un mejor y próspero Estado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Del 11 al 20 de noviembre, Expo Nacional Ganadera y de la Industria Pecuaria Pide SSH no bajar la guardia en lucha Contra el Dengue, Zika y Chikungunya Se reúne Sayonara con jefas y jefes de sector de telesecundarias Mejoraremos la calidad de vida de los habitantes de Omitlán: Ulises Hernández Vázquez Enfermedades o lesiones pueden Afectar funcionamiento de la boca