Mujer denuncia intento de extorsión por parte de abogado y enfermera Le alquilaron una vivienda y de manera sorpresiva le pidieron la desalojara, y ahora la obligan a que realice algunas reparaciones extras. De manera pública la mañana de ayer una mujer denunció un presunto caso de extorsión hacia su persona por parte de un profesionista y su esposa, quienes por más de dos años le alquilaron una vivienda y de manera sorpresiva le pidieron la desalojara, y ahora la obligan a que realice algunas reparaciones extras. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Tayde Casados Ramírez. Tayde Casados Ramírez, acudió la mañana de ayer a la plaza principal donde al ser abordada por los representantes de los medios de comunicación, señaló que desde días atrás está siendo amenazada y hostigada por parte de un licenciado de nombre Raúl y su esposa Rocío de ocupación enfermera, personas que le alquilaron por más de dos años y medio una vivienda en el fraccionamiento Villas del Real, pero de manera repentina le pidieron que la desalojara. Agregó que como ella trabaja en Estados Unidos, deja a sus hijos al cuidado de otra persona, pero no le pareció a sus “caseros” que esta mujer estuviera ahí sin haberles pedido permiso, exigiéndole desalojara la vivienda. Tayde agregó que ante la petición accedió a dejar el inmueble antes del 1 de Noviembre, pero Raúl y Rocío le señalaron que debía de entregar el lugar pintado y con puertas nuevas, ya que durante su estancia las paredes estaban deterioradas al igual que las puertas. Señaló que para no tener problemas accedió a comprar la puntura del color y marca que le exigían, pero una vez concluidos los trabajos, a sus “caseros” no les gustó el color ni las puertas a pesar de que eran nuevas, por lo que ahora le piden que vuelva a pintar y ponga otras puertas, además de que les dé en garantía varios muebles. Casados Ramírez señaló que ante este abuso decidió presentar su denuncia formal ante el agente del ministerio público al calificar como una extorsión lo que le están haciendo ahora, ya que dijo es asediada por estas dos personas, quienes incluso le han dicho que divulgarán cosas personales de ella si es que no accede a sus pretensiones. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Amplia Catastro horario de atención al público CEFIM Y CEGAIP realizan en Valles taller de transparencia En este mes conforma el PT su Comisión Política Obtuvieron jóvenes vallenses tres medallas de oro y 2 de plata Docentes suspendieron clases en la Secundaria Técnica número 47