Sólo un aspirante se registró en elección panista

Fue pasadas las 18:00 horas de este lunes cuando, Francisco Gómez Faisal, acompañado por los integrantes de su planilla llegó a las instalaciones del Comité Directivo Municipal y presentó su registro, donde en total suman 14 integrantes, en un porcentaje igual de hombres y mujeres. Aún por la mañana del lunes se hablaba de la posibilidad del registro de una planilla más, encabezada por Luis Angel Contreras Malibran, misma que presuntamente no se registró dado que no alcanzó a cubrir los espacios de la fórmula. Gómez Faisal cuestionado sobre la inminente posibilidad de ser nombrado presidente del comité, lo catapulta como candidato en el 2018, este contexto, “No, ahorita lo que me interesa es unificar el partido y el piso parejo para todos aquellos que quieran participar, fortalecimiento interno, formar las estructuras electorales y sobre todo promoción política de la mujer e invitar a los perfiles que quieran participar en la próxima elección”. Indicó que en su planilla no se cuenta con gente de uno u otro líder moral o ex presidente municipal, solo militantes que en determinado momento coincidieron con ellos en algún momento pero que no son de su propiedad y estos son los que deciden con quien coincidir, lo que le da sentido de pluralidad a su planilla, sentenció.