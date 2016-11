Ventaja de Trump hunde al peso y a los mercados de Asia Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo/EFE/EconomíaHoy).– El temor de los mercados financieros internacionales por la posible llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos se volvió terror en la medida en que el candidato republicano copaba de rojo, el color del Partido Republicano, el mapa estadounidense. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios En el mercado internacional de divisas, el peso mexicano se cotizaba al iniciar este miércoles hasta en 20.2967 por dólar en el comercio asiático, mientras los resultados estatales de las elecciones en Estados Unidos mostraban un aumento en el número de votos a favor de Donald Trump. El peso se mantuvo en una cotización de 18.20 hasta las 20:00 horas de este martes y antes de que comenzaran a revelarse los primeros resultados de los comicios en Estados Unidos. La agencia EFE adelantó algunas opiniones de analistas financieros dando por sentado el triunfo del magnate neoyorquino. Los especialistas anticiparon que, si se concreta el triunfo de Trump, en la primera parte del mandato del nuevo Presidente de EU los mercados financieros estarán en retroceso, porque quien llega a la Casa Blanca suele aplicar las medidas más duras al inicio de su gestión. De confirmarse el triunfo del republicano, se abren posibilidades para México y todas ellas son malas. Primero, puede que la retórica en contra del Tratado de Libre Comercios de América del Norte (TLCAN) y de las empresas que tienen operaciones en el exterior haya sido sólo una estrategia. Otra posibilidad es que trate de renegociar el tratado conforme a derecho, siguiendo los tiempos que se establecen, lo cual daría un margen de al menos dos años para darse efectos negativos sobre la economía mexicana. Sin embargo, si llega a la presidencia y trata de renegociar el TLCAN utilizando medidas no diplomáticas (como ordenar revisiones tardadas a la mercancía proveniente de México) o si el Congreso de Estados Unidos autorizara su salida, entonces el escenario sería muy difícil para México desde el inicio. En el TLCAN se establece que cualquiera de los miembros puede elegir salirse, para lo cual sólo debe de anunciar con seis meses de anticipación a los otros dos socios. Cabe destacar que las exportaciones de México representan alrededor de 25% del Producto Interno Bruto (PIB) y que aproximadamente el 75% tienen como destino Estados Unidos. La salida de Estados Unidos, renegociación del TLCAN o bien la imposición de una medida como un arancel (Trump ha dicho que sería de 30%) afectaría a las exportaciones mexicanas y por lo tanto al empleo y al crecimiento económico. Como resultado del menor comercio también disminuiría la inversión extranjera directa (IED) (este año acumula 11% de caída por las inversiones que no han llegado por la incertidumbre respecto al proceso electoral). Así entre la caída en las exportaciones y en la inversión, el PIB de México podría caer 3.0% en un solo año. El Gobernador del Banxico dijo que preparan, junto con Hacienda, un plan de contingencia. No dio detalles, pero es muy probable que ante un triunfo de Trump tuviera el Banxico que subir la tasa de referencia para detener una fuga de capitales (si este año Banxico la ha subido 150 puntos base, con Trump es de esperarse que la suba más rápidamente). Por su parte el gobierno, en lugar de recortar el gasto tendría que imponer programas para aminorar el golpe de la caída de las exportaciones. Esto representaría probablemente un mayor gasto y si no se maneja disciplinadamente podría provocar un mayor déficit y como consecuencia un mayor riesgo de recorte en la calificación crediticia de la deuda soberana de México. El mayor riesgo y tasa de interés desincentivaría aún más a la inversión y al consumo, que también se verían afectados por la caída en la confianza de los consumidores y por el empeoramiento de las expectativas. También, como consecuencia del mayor gasto de Gobierno, se pueden generar presiones inflacionarias de largo plazo. MALAS NOTICIAS EN LOS MERCADOS La Bolsa de Tokio, la más influyente del continente asiático, se desplomó hasta casi un 5 por ciento ante el nerviosismo generado por la ventaja que Donald Trump cosechaba en los recuentos de varios estados clave en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. A las 12:35, hora local, el selectivo Nikkei caía 852.67 puntos, un 4.91 por ciento, y se situaba en los 16 mil 328.71 unidades. Los mercados de valores del sudeste asiático comenzaron la sesión del miércoles con ganancias –salvo en las plazas que abrieron más tarde–, mientras el recuento electoral en Estados Unidos avanzaba. En Singapur, la Bolsa de Valores de la ciudad-Estado ganaba 10.30 puntos, 0.37 por ciento hasta las 22:00 horas de México, y situaba el índice Straits Times en 2 mil 830.54 puntos. En Malasia, el parqué bursátil de Kuala Lumpur subía 0.25 puntos, el 0.02 por ciento, y el índice KLCI se ubicaba en 1,664.07 puntos. En Filipinas, la Bolsa de Valores de Manila sumaba 8.82 puntos, 0.12 por ciento, y el indicador PSEi marcaba 7 mil 316,62 puntos al principio de la negociación. En Indonesia, la Bolsa de Valores de Yakarta registraba 12.93 puntos a la alza, 0.24 por ciento, y el índice JCI se ubicaba en 5 mil 483.61 puntos. En Vietnam, el índice VN de la bolsa de Ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón) abrió con 672.09 puntos, tras una caída de 4.37 puntos o 0.65 por ciento. En Tailandia, la Bolsa de Valores de Bangkok caía 10.75 puntos, equivalentes a un 0.71 por ciento, y el índice SET se situaba en 1,499.09 puntos. COMO LA CRISIS DEL 95 El peso vale poco, muy poco frente al fortalecido dólar. Ante ello, las deudas de las empresas se disparan, quiebran y miles quedan en la calle. Las deudas de los ciudadanos alcanzan el cielo: con tasas más altas deben más dinero del que pidieron prestado a los bancos. Otros venden sus casas o automóviles a precios ínfimos. El poder adquisitivo se desploma. Hay incluso suicidios. Los inversionistas, ante la incertidumbre por el contexto político-social y el endeudamiento, desconfían de México y sacan su capital para llevarlo a un país más seguro. La bóveda de reservas internacionales del Banco de México (Banxico) está vacía por lo que el Gobierno no tiene dólares con qué pagar su alta deuda. La inflación vuela, el déficit de la cuenta corriente es alarmante y la cifra de pobres se dispara. Eso era México en 1994, y así podría ser 2017 si el ganador de la Presidencia en Estados Unidos resulta Donald Trump, previeron analistas a finales de septiembre. El Gobernador del Banxico, Agustín Carstens Carstens, dijo el jueves que “se avecina una tormenta” para México por el cambio de Presidente de Estados Unidos. Si Trump se convierte en el sucesor de Barack Obama, “México podría estar bajo el mismo escenario que la crisis de 1994. Sería parecido porque ahora tenemos un tipo de cambio alto y se daría una recesión muy fuerte”, reconoció Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base. “La crisis de 1994 y 1995 fue financiera porque estalló por un desequilibrio monetario y logró resolverse con el apoyo de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahora ya no sería una crisis desatada en el sector financiero, sino en el real. Es decir, surgiría por un freno importante a la actividad económica por la entrada de barreras a las exportaciones y el menor atractivo hacia las inversiones extranjeras”, aseguró Pablo Cotler Ávalos, director del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana. “En caso de que ganara Trump no sería una tormenta, la cual es transitoria. Sería un cambio climático, algo que quedaría permanente”, remató. De acuerdo con Carstens Carstens, del discurso de los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump –hoy virtualmente empatados– “se desprende que hay una política de protección hacia el sector productivo norteamericano, y eso tiene que analizarse con cautela”. Dólar llega a los 20 pesos El dólar al mayoreo estableció esta noche un nuevo máximo histórico frente al peso mexicano, debido a la ventaja del republicano Donald Trump en la elección para presidente de Estados Unidos. La divisa registró una cotización inédita de 20.30 pesos a las 21:15 horas en negociaciones internacionales, donde se realizan la mayoría de operaciones con el peso mexicano, de acuerdo con Reuters. El peso acumula una depreciación de 2.11 unidades entre las 19:00 y 21:15 horas, un incremento sin precedentes. La depreciación significativa del peso mexicano elimina la apreciación que registró en la última semana y se convierte en la moneda más perdedora. La variación del tipo de cambio responde a la ventaja del candidato republicano Donald Trump en la elección para presidente de Estados Unidos que se celebra este miércoles. El oro al contado se disparó 3% en la última hora y se vende a mil 314 dólares la onza. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Amplia Catastro horario de atención al público CEFIM Y CEGAIP realizan en Valles taller de transparencia En este mes conforma el PT su Comisión Política Obtuvieron jóvenes vallenses tres medallas de oro y 2 de plata Docentes suspendieron clases en la Secundaria Técnica número 47