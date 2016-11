Buscan fortalecer equipo del PT en localidades  

Hermelindo Martínez, Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido del Trabajo (PT), mencionó, “el partido está trabajando con el equipo que son, de manera coordinada con el Ex candidato, Juan José Sánchez que está apoyando al sector con el único objetivo de fortalecer la estructura, está respaldando las actividades encomendadas además una de nuestras prioridades como equipo es apoyar a la ciudadanía, no solo como militantes sino ajenos al partido del Trabajo”. Indicó, “dentro del equipo de trabajo se mantiene la unidad en bienestar del municipio no un bienestar personal, además el trabajo en localidades se continua realizando con el fin de apoyar los sectores vulnerables que son los que más requieren ser apoyados”. Señaló, “rumbo al 2018 se busca estar unidos y obtener buenos resultados, ya demostramos en el 2015 que el equipo petista tiene liderazgo y peso en el municipio vamos con más fuerza para el 2018”.