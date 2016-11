Arrancó la Segunda Semana de Salud Bucal En la Jurisdicción Sanitaria VII, no se han detectado casos de cáncer bucal. Tancanhuitz, S.L.P.- En el marco del arranque oficial de la Segunda Semana Nacional de Salud Bucal, celebrado en este municipio, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria VII, señaló que se espera atender a una población de 8 mil habitantes de los 9 municipios que le corresponden. HUASTECA POTOSINA | Tancanhuitz 0 Comentarios SSA dio arranque a la 2da Semana Nacional de Salud Bucal Dijo se estarán llevando a cabo acciones en cada una de las casas de salud, hospitales y áreas correspondientes a la Secretaria de Salud, donde se atenderán problemas de caries, cepillado dental, otras estrategias para detectar enfermedades, extracciones, entre otras a fin de evitar que se registren casos de cáncer bucal que por fortuna hasta el momento no existen en la Jurisdicción VII. Aseguró que por fortuna, “ya no existe resistencia en la población de atenderse bucalmente ante el temor de una extracción, salvo en aquellas localidades marginadas que no cuentan con un centro de salud cercano, “no existe tanta resistencia, solo en aquellas comunidades de alta marginación que se encuentran lejanas y no cuentan con un médico dentista cercano”, dijo. Con el propósito de evitar daños por la falta de higiene bucal, se cuentan con atención medica vespertina de médicos dentistas en los Centros de Salud de Tanlajás, Tancanhuitz, Huichihuayán, Tampamolón, Coxcatlán y el hospital de Aquismón, por lo cual, la meta a atender durante la Semana Nacional de Salud Bucal, son aproximadamente 8 mil derechohabientes en toda la Jurisdicción Siete y certificar la escuela de San Antonio, en la comunidad de Cuechod como libre de caries. Dijo que una forma de seguir reforzando las acciones, el próximo jueves en Coxcatlán, se estarán celebrando algunas acciones de salud bucal en la población, donde además se espera llevar especialistas que brinden atención médica a los pobladores del lugar. En el evento se contó con la presencia de la Secretaria del Ayuntamiento, Fausta María Hernández Salinas, quien acudió en representación del alcalde Rodolfo Aguilar Acuña y Alejandrina Pacheco Contreras, Coordinadora del DIF en representación de la Presidenta del mismo organismo, Mayra Nayeli Morales de Aguilar, así como estudiantes de instituciones educativas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Tres aspirantes a la dirigencia del PAN Sin resultados negativos operativo anti alcohol Finanzas realizará el 50% de descuento en licencias “Regidora de Movimiento Ciudadano, está en lo correcto al plantear fortalecimiento a SADA”: LNP “Tesorero no renunció, yo lo despedí”: Rodolfo Aguilar