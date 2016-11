La SCT detuvo los trabajos de la carretera a Tanlajás “La misma Secretaria pide que nuestras unidades se encuentren en buenas condiciones ¿pero así como?”; Joel González Lárraga Tanlajás, S.L.P.- En espera de que la carretera no se quede como hasta el momento, los transportistas que diariamente circulan por el lugar se encuentran preocupados el que se haya parado la obra, ya que existen tramos que se encuentran en pésimas condiciones para circular. HUASTECA POTOSINA | Tanlajas 0 Comentarios Transportistas se molestan ante mal estado de carretera estatal. Al respecto Joel González Lárraga quien es transportista que diariamente usa esta rúa comentó “desde hace ya varios días se detuvieron los trabajos de la carretera y no vemos claro, como que la dejaron tirada y no vemos que quieran volver a empezar con las reparaciones y la carretera ha empeorado con las lluvias” señala el entrevistado. Dijo que lo más preocupante es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que debería de encontrarse trabajando en los arreglos de la misma, mediante la delegación exige que se cuenten con unidades en buen estado “y como vamos a tenerlas en buen estado cuando con estos hoyos se nos ponchan, se nos golpean de los fierros, en si se nos afectan con tanto golpe” comenta. Por ello piden al alcalde Domingo Rodríguez Martell que intervenga en el caso ya que “hasta el momento no vemos que a él le importe si trabajan o no en la carretera, el cuenta con buenos carros y pasa recio, le vale, pero nosotros si tenemos que cuidarlos para poder trabajar” señala molesto. Sobre todo el mal estado prevalece en el tramo de Aguahedionda a Tanlajás a la altura de Quelabitad y Tancolol “hay otros tramos, pero por este lado es lo peor, y qué decir de delante de Barrancón” puntualiza. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Defraudadas se dicen jugadoras de básquetbol Rechazan molinos de trapiches en Moneck La mejor Ley Indígena y la no operable Comités de MORENA deberán integrarse antes del 20: Anastasia Comerciantes partirán a otro municipio o taparán carretera para presionar a la administración actual