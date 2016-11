Rechazan molinos de trapiches en Moneck

Esto tras darse a conocer a los habitantes del lugar que mediante el Departamento de Fomento Agropecuario se brindará el apoyo de trapiches para la molienda de la caña con la cual se produce el piloncillo, según dio a conocer el ciudadano Ricardo Hernández “nosotros no queremos molinos para hacer piloncillo, queremos otros proyectos que realmente nos sirvan para trabajar, porque el piloncillo ya no es redituable” señala. Sobre todo comenta “la producción cada vez es más baja por la falta de lluvias, así que para que queremos molinos que vamos a tener guardados solamente” remarcó. Señaló que al menos de su parte y de algunos otros vecinos con los que ha dialogado, no aceptarán el apoyo de trapiches aunque lo imponga el gobierno municipal “no tenemos dinero, no tenemos trabajo, queremos proyectos que nos pongan a trabajar duro pero que nos den dinero para nuestras familias”.