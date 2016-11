Apreciaciones Llegaron los fríos de manera formal y existen temas importantes que atender en este tiempo, la meta de vacunar durante la actual temporada invernal a más de 794 mil 225 hidalguenses, instituciones del Sector Salud (SSH, IMSS, IMSS PROSPERA E ISSSTE) unen los esfuerzos como parte de la campaña de vacunación contra la Influenza. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Mire, este tema nadie puede dejarlo pasar, de acuerdo a la SSH la vacuna se aplicará durante el último trimestre del 2016 y primero del 2017, por lo que actualmente ya está disponible en todas las Unidades de Salud de las instituciones. Eso han informado y depende de todos el que los ancianos sobre todo y personas con enfermedades degenerativas de manera oportuna reciban la vacuna. Ya vivimos la tragedia cuando apareció el virus AH1N1, que causó la pandemia en 2009, se ha convertido en un virus estacional, lo que significa que ya es de los virus de circulación habitual, que afectan a las personas de la misma forma que los otros virus. El fondo de esto, se trata de que no importa cuál sea su situación vacunarse es lo mejor, aparte la vacuna es gratuita. El catálogo de prioridad esta establecido para niños de 6 a 59 meses de edad. Adultos mayores de 60 años. Embarazadas. Población de 5 a 59 años de edad con factor de riesgo o padezcan Asma u otras enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías, VIH, Cáncer, Anemia, problemas renales crónicos, Diabetes Mellitus, Obesidad mórbida, Artritis y otros tipos de inmunosupresión. Si bien la temporada de frío inició desde el pasado 9 de octubre y concluirá el 11 de marzo del 2017, no está de más reforzar las defensas de los niños y ancianos con alimentos y complementos altos en vitamina C y A (frutas y verduras), así como abundantes líquidos. Abrigarse bien al salir, usando varias capas, especialmente a niños y adultos mayores. Pascual Chárrez Pedraza nombró a la nueva titular de la Secretaría de Desarrollo Social, recayendo esa responsabilidad en Edith Domínguez Pedraza quien quedó en sustitución del Lic. Vicente Chárrez Pedraza. Fue en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicadas en el Barrio de El Carmen, para realizar el nombramiento, con eso se terminan las críticas del legislador Cipriano Chárrez. Pero también se aprecia que el alcalde tomó en cuenta lo que todo mundo sabe sobre nepotismo, y evitando este tipo de situaciones, prefirió tomar cartas en el asunto. Vicente Chárrez Pedraza quedó como Coordinador de las Secretarías del Ayuntamiento, es decir le corresponde revisar y coordinar a todos, le dio un importante espacio, pero también esto implica sin lugar a dudas una gran responsabilidad, se dijo no estará en nómina, que lo hará “de corazón” ¿será? En Zimapán, se abrirá a consulta ciudadana la integración del Plan Municipal de Desarrollo para el periodo 2016- 2020. El próximo jueves en punto de las 10:00 horas, en las canchas de basquetbol, se desarrollará el foro de consulta para que la ciudadanía pueda participar de manera directa en la integración del documento que regirá el rumbo de la administración del presidente municipal Erick Marte Rivera Villanueva. Convocados toda la ciudadanía, como delegados municipales, comisariados ejidales, asociaciones de comerciantes, empresarios, ligas deportivas, jóvenes, representantes de colonias, instituciones educativas, prestadores de servicio, entre otros. El objetivo es que la población participe de manera activa en las decisiones que se tomarán durante su administración, al destacar que nadie mejor que la ciudadanía para identificar las necesidades específicas. Mire este ejercicio que comenzarán en los municipios son torales, porque de la opinión ciudadana detectan los problemas centrales donde se puedan ir generando respuestas puntuales que solucionen problemas, la planeación del desarrollo de un municipio es vital, cada año se realiza, y esta debe ir focalizada a futuro, pues el crecimiento demográfico debe estar detectado y de acuerdo a las necesidades debe irse proyectando la obra. Será sencillo en ese municipio, vemos las calles destrozadas y ojalá que las empresas mineras de la región contribuyan para el mejoramiento de la ciudad, por que no solo es pasar los camiones pesados por calles céntricas, sino contribuir para mejorar la vialidad y esa es responsabilidad de todos. No solo del ayuntamiento también de la iniciativa privada. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) dio a conocer la invitación a las niñas y los niños inscritos en las escuelas públicas y privadas de Educación Básica en el estado, que tengan entre 10 y 12 años cumplidos al 30 de septiembre de 2016, a participar en el “10° Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017”. Este “10° Parlamento de las Niñas y los Niños de México” se integrará por 300 legisladoras y legisladores infantiles en total, uno por Distrito Electoral Uninominal. Con este ejercicio se busca generar un espacio para que este sector de la población ejerza plenamente su derecho a la participación, contenido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El periodo de inscripción para participar en la elección de la o el representante escolar comprende del 24 de octubre al 30 de noviembre de 2016. Las escuelas serán las responsables de la organización. Las solicitudes de registro que se presenten después de esta fecha no serán consideradas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones