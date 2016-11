Obstrucción de banquetas Son fuerte riesgo para peatones

Frente al monumento a Miguel Hidalgo se realizaban trabajos de construcción, es por esto que trabajadores se vieron en la necesidad de ocupar la banqueta para colocar esta estructura tubular que les ayudaba a avanzar en los trabajos de remodelación y fachada, sin embargo la opinión de los quejosos no se hizo esperar ya que para poder circular tenían que descender de la banqueta, lo que causaba molestia, ya que algunos conductores no tienen cuidado a la hora de circular en esta zona. “Esta es una calle peligrosa, sobre todo porque se encuentra aledaña a un entronque muy transitado que conecta con las principales calles de la ciudad, por lo que considero que estos trabajos deberían realizarlos en la noche, ya que no hay tanta afluencia, tanto en peatones, como en conductores, ya que en el día los automovilistas no ceden el paso e incluso no respetan el semáforo, esto hace complicado la circulación de peatones e incrementa los riesgos de un posible accidente”, comentó Alma Delia Bautista, vecina de la Reforma.