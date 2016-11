Invade FDVP terrenos en tres colonias Los cuales señalan les fueron donados en la pasada administración, aunque esta aun no es aprobada por el Congreso del Estado. La mañana de este miércoles integrantes del Frente por la Defensa de la Vivienda Popular, dieron a conocer que ya tomaron posesión de predios en tres colonias de la ciudad, los cuales señalan les fueron donados en la pasada administración, aunque esta aun no es aprobada por el Congreso del Estado. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Integrantes del FDVP invadieron terrenos en tres colonias de la ciudad. José Inés Velázquez Montes, líder del FDVP, entrevistado por Zunoticia señaló que este martes tomaron posesión de un lote ubicado en el fraccionamiento Jardines del Campestre, el cual dicen forma parte de los terrenos que la pasada administración en una sesión de cabildo del mes de julio de 2015, aprobó su donación a la organización, siendo poco más de 200 los beneficiarios. Agregó que hasta el momento el trámite de la donación de los terrenos esta inconcluso, debido a que no se ha aprobado por el Congreso del Estado, pero decidieron tomar posesión de los mismos ya que de no hacerlo podían perder el beneficio de la donación. Señaló que hasta el momento han tomado posesión de predios en el fraccionamiento El Carmen, Miravalles y Jardines del Campestre. Respecto a este último, vecinos del fraccionamiento acudieron ante el ayuntamiento a denunciar que los integrantes del frente de la vivienda habían invadido el área verde del fraccionamiento, solicitando la intervención de la alcaldía para que se respete esta área. Sobre este particular, el Secretario del Ayuntamiento Luis Fernando González Castañeda, señalo que el terreno que los vecinos del fraccionamiento Jardines del Campestre señalan es área verde, es un predio que el fraccionados aun no hace la entrega legal al municipio, por lo que sigue siendo particular, siendo decisión del legítimo propietario el presentar la denuncia o no por la invasión. En cuanto a los predios municipales que también fueron tomados por el FDVP, indicó que serán las instancias correspondientes las que realicen la investigación. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Bloquean campesinos la Valles-Tampico A la basura dos mil toneladas de caña Discapacitado que recorre el país arribó a la huasteca Amplia Catastro horario de atención al público CEFIM Y CEGAIP realizan en Valles taller de transparencia