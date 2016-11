A la basura dos mil toneladas de caña Dado que la factoría no pudo realizar las pruebas debido a las malas condiciones climáticas. La caña que quedó inservible les será pagada a los productores: CNC Más de dos mil toneladas de caña que habían sido preparadas para la fase de pruebas de molienda del Ingenio Plan de Ayala se echaron a perder, dado que la factoría no pudo realizar las pruebas debido a las malas condiciones climáticas que se han registrado y que mantienen detenido el inicio de la zafra 2016-2017. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Antonio Juárez Torres, presidente de la Unión de Productores de Caña de Azúcar de la CNC. Lo anterior fue informado por Antonio Juárez Torres, presidente de la Unión de Productores de Caña de Azúcar de la Confederación Nacional Campesina, quien agrego será este jueves cuando representantes de las asociaciones y el ingenio se reunirán para definir cómo es que se pagaran estas cañas que el clima no permitió se procesara. Indico que en la reunion se espera llegar a buenos términos, y se espera que de las 2 mil 600 toneladas que se perdieron se haga un estimado y se pague al productor una preliquidacion, y a final de zafra lo que le corresponda; quedando pendiente si el costo lo cubrirá la masa común o la industria, para que el productor no pierda y se le pague lo que sembró. Juárez Torres agrego que por el momento las quemas permanecen detenidas en espera de que el clima los deje trabajar, enfatizando que por otra parte esta lluvia les beneficia en las superficies que tienen sembradas, pero el retraso en la zafra cada día que pasa sin operar la factoría se cuenta en miles de toneladas sin procesar. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Bloquean campesinos la Valles-Tampico Discapacitado que recorre el país arribó a la huasteca Invade FDVP terrenos en tres colonias Amplia Catastro horario de atención al público CEFIM Y CEGAIP realizan en Valles taller de transparencia