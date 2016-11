Bloquean campesinos la Valles-Tampico

Dicho bloqueo inició pasadas las 10:00 horas, cuando un contingente de integrantes de la CODUC llegaron a las instalaciones de la dependencia federal encabezados por su líder, Pablo Carrizales Grimaldo, ubicadas a la altura del kilómetro 80 de la carretera Valles-Tampico. Tras varios minutos y al no recibir respuesta de los encargados de la oficina comenzaron a bloquear el paso sobre la carretera Valles-Tampico, atravesando un camión materialista, tractores y varias camionetas, sobre las cuales colocaron mantas con textos con mensajes en contra del presidente de la republica Enrique Peña Nieto. Cabe señalar que de manera inicial, el contingente de personas bloqueaba de manera parcial la carretera por lapsos de una hora, pero ya pasadas las 15:00 horas al no existir hasta ese momento diálogo con ninguna autoridad, decidieron bloquear de manera total la rúa federal. Carrizalez Grimaldo señaló que el bloqueo se debe a la nula atención del gobierno a sus demandas de apoyos para los productores del campo de la región, y no se retirarían hasta tener una solución satisfactoria a sus demandas.