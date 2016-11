Apreciaciones El problema entre el ayuntamiento y los comerciantes de Tanlajás, ha generado diferentes comentarios, entre ellos que la situación se encuentra siendo manipulada por los Medina, a los cuales acusan de estar manipulando al alcalde Domingo Rodríguez Martell, por ser familiares de uno de sus trabajadores, Ramón Medina, sobre todo cuanto se han presentado los diálogos entre comerciantes y administración, estos no se aparecen y aseguran que no se verán afectados por los movimientos que planea la administración, por lo cual comerciantes locales se unirán a los comerciantes foráneos y de ser necesario saldrán de su municipio a realizar sus ventas y no accederán a las peticiones del ayuntamiento de instalarse sobre la calle principal o en la unidad deportiva. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En el mismo municipio, quienes se encuentran preocupados son los trabajadores sindicalizados, hasta el momento su líder Roberto González Cruz, no ha dado una respuesta clara a la entrega o no de los aguinaldos y solamente ha referido que se cuenta con el ahorro correspondiente ante la Secretaría de Finanzas, lo cual según los mismos colaboradores no les da la garantía de que les sea otorgado dicho recurso, ya que ello podría servir para llevar a cabo los pagos de muchos de los adeudos que mantiene el alcalde con los proveedores, aun cuando tras su regreso de la Ciudad de México logró traer 7 millones de pesos con los cuales ha solventado algunos pagos, desahogando un poco la economía de las arcas municipales, aun cuando no pagó los salarios que aún se adeudan a varios funcionarios. Sin embargo, las quejas de la falta de recurso por parte del alcalde para algunas cuestiones parecen no afectar al Coordinador de Desarrollo Social, Gerardo Delgado Sánchez, quien durante la presente administración, ya logró comprar una camioneta último modelo y durante los presentes días una cuatrimoto que anda presumiendo por todo el municipio, pero esto aplica también al edil, cuando uno de sus hijos viajó a Cancún con chofer y todo, dicen, presumiéndolo en su página de Facebook, mientras que la sociedad se queja de la falta de apoyos en despensas y medicamentos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones