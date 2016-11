Apreciaciones En este año se anunció el periodo vacacional de invierno será del 23 de diciembre al 5 de enero, lo que se sabe ha motivado la inconformidad en algunos planteles educativos, tanto maestros, directivos como los mismos padres de familia y es que esta medida, no solo rompe con la costumbre del calendario establecido desde hace varios años, sino también con las agendas de las fiestas de temporada, pues es común en estas fechas planear las bodas, los bautizos, que por esta ocasión se podrán ver afectados al recorrer las vacaciones de los estudiantes. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios El beneficio de momento no es muy claro, pues para los maestros implica reacomodar su calendario y programación ya establecida, lo mismo ocurre con los directores. La afectación, se entiende es principalmente por la costumbre de las fiestas de temporada, aunque para los maestros que laboran fuera de sus lugares de origen y acostumbran a pasar con sus familias las fechas, ahora les implicará carreras si se quedan a cumplir con le horario pues saldrían de trabajar el 23, teniendo que ponerse en marcha en forma inmediata para estar con sus familias al siguiente día para la cena de navidad; lo mismo ocurrirá para las familias que tenían planes de viaje en la temporada, pues deberán esperar a que sus hijos salgan de clases hasta un día antes de la Noche Buena para poder viajar. Diversos sectores han comenzado a exponer su inquietud respecto al tema de la inseguridad, pues se quejan de que en pleno día, en sus colonias es posible apreciar gente que se encuentra ingiriendo bebidas en la vía pública, haciendo uso de sus equipos de sonido a todo volumen, o jugando arrancones en motos, y hasta drogándose. Las quejas se presentaron en vecinos de San Rafael, Tamán y San Miguel, donde según la molestia se ha reportado ya a Seguridad Pública la necesidad de rondines de vigilancia, pero hasta la fecha, no han podido apreciar la acción de los policías. En Tamán, según la queja, en el llamado Pozo Encantado es posible apreciar adolescentes, menores de edad y hasta mujeres que acuden después del medio y el olor de lo que consumen es posible percibirlo hasta el puente de la Delegación. El tema afirman ya ha sido notificado a las autoridades, pero no han visto la presencia aun de ellos en el sitio. En el caso del Barrio San Miguel, en una de las canchas del lugar, la queja es que al menos unos diez chavos en motocicleta se van a jugar ahí arrancones y realizan mucho escandalo, molestando a los residentes del lugar; peor es en San Rafael, pues por las tardes comentan también es común observar personas que en sus vehículos acuden a consumir bebidas embriagantes, haciendo uso de sus equipos de sonido a todo volumen afectando a los residentes que tratan de descansar después de su jornada laboral. En este mismo mes de noviembre, al igual que el PAN y el PRI, preparan la renovación de la Dirigencia Municipal, el Partido Nueva Alianza de igual forma cambiará su directiva, aunque de momento no se tiene establecida la fecha precisa, ni quienes tienen el interés por participar. Actualmente quien está al frente del Comité Municipal es el regidor Gregorio Chipuli Barrios. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones