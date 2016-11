Apreciaciones Las cosas siguen igual en el CECATI 98, luego de que a mediados del mes de agosto, el representante del ahora centro de trabajo José Luis Cisneros, colocara sellos en varias oficinas administrativas del plantel, entre ellas el de la Dirección General que ocupa, Lorena Rodríguez. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Como se recordará, los profesores siguen molestos porque se les descontó una quincena cuando hicieron un paro laboral en septiembre; a tres meses de ello los principales afectados son los alumnos quienes tienen que esperar más tiempo para que se les atienda en sus trámites que se realizan en la capital del Estado, mientras tanto el Dirigente de la Sección 26 del SNTE, Alejo Rivera, no ha atendido esta problemática cuando ya lleva varios meses en ese cargo. La regidora del PRD Irma Vega, dicen se ha negado en los últimos meses a facilitar copia de las cuentas públicas que recibe mes con mes, a la representación Distrital 12 de ese partido, por el temor de que la acusen de estar filtrando información que al final debe ser pública. Los regidores, brillan por su ausencia conforme avanza más el tiempo, al grado que algunos solo acuden a eventos públicos para ser vistos y otros más solo a las sesiones de cabildo y a cobrar. Uno de ellos es el panista, Hugo Armando Hermosillo Saucedo quien prometía ser una seria oposición en el Municipio pero se desdibujó, y eso a pesar de que atiende la comisión de la DAPAS. Hermosillo Saucedo, ni siquiera ha salido a afirmar o negar lo dicho por el director de la DAPAS, Edgardo González, de que el recurso que ingresó este año por el aumento que se le aprobó, haya sido inyectado en la rehabilitación del drenaje. Tampoco ha expresado si persisten los altos sueldos entre los funcionarios del organismo y mucho menos si se justifica o no la petición hecha por la Junta de Gobierno al Congreso del Estado de ajustar otra vez en un 15% las tarifas para el 2017. Y más de uno de los 12 regidores que son más las dos síndicos, se andarán escondiendo con mayor razón en este mes y en el próximo, ya que se acercan las fiestas decembrinas y muchos recurren a ellos para pedir apoyo para la compra de dulces y piñatas. Y es que los ediles en el mes de diciembre se embolsarán casi 150 mil pesos por concepto de su compensación y el pago de aguinaldo, dineros que algunos jamás en su vida lo volverán a ver junto. Mal les va a los cañeros en este fin de año, ya que las lluvias no los han dejado comenzar la molienda y reportan al momento perdidas de miles toneladas de la gramínea que ya tenían cortada y listo pero por el clima se les echó a perder. Los productores que abastecen al Ingenio Plan de Ayala van saliendo de la mala racha que les dejó la anterior zafra, en donde obtuvieron el menor KARBE de la zona y aunado al panorama actual, no les pinta para nada bien el cierre de este 2016, máxime que el pronóstico del tiempo para los próximos días sigue siendo de precipitaciones. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones