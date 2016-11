Triunfo de Trump no afectará inversiones en el estado de SLP

Consideró que en estos momentos existe la confianza que el Presidente electo Donald Trump, reconsidere su postura que vino asumiendo a lo largo de la campaña electoral, pues afortunadamente una vez que concluyeron sus procesos, se le pudo observar con otra actitud e incluso con un discurso sensato e incluyente. Dijo “en materia de inversión no hay ningún riesgo, porque estas empresas tienen contemplado algunos contratos firmados con el gobierno de San Luis Potosí, y son contratos serios, con cláusulas muy específicas en donde se comprometen a trabajar, y en contraparte existe el apoyo del gobierno del estado para brindar los apoyos, además los 5 mil empleos que pueda generar la Ford, no le representan ninguna afectación a los Estados Unidos”. Chávez Méndez, también consideró que es muy probable que las promesas y las amenazas del ahora Presidente electo Donald Trump, no sean reales y por el contrario se adopten actitudes más responsables, “lo vimos ya en su discurso muy sensato y muy tranquilo, esperamos que esto sea así y que los ataques y discursos de odio sólo hayan sido parte de una estrategia de campaña para ganar y que ahora respete a los mexicanos, porque Estados Unidos, no puede quedar sin la fuerza de los mexicanos, toda vez que en su mayoría son gente honesta que sólo está preocupada por generar recursos para sus familias” acotó.