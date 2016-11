Enorme deslave bloqueó carretera

Atlapexco, Hgo. Un enorme derrumbe se presentó el día de ayer por la madrugada, sobre el tramo carretero Atlapexco-Cochotla, por lo que impidió el paso de vehículos ya que el deslave cubrió la totalidad de los carriles. De acuerdo al reporte que dieron los vecinos de las localidades cercanas como Cochiscuatitla y Atlajco, así como de Cochotla, el derrumbe se debió a la gran cantidad de agua acumulada por la incesante lluvia que se registró durante casi todo el día de ayer. Así mismo, el deslave se originó a metros de la entrada a la localidad de Cochiscuatitla y eso impidió que una larga fila de automóviles se produjera al no poder cruzar la gran acumulación de tierra. Es preciso mencionar que cerca del mediodía aún no habían llegado al lugar alguna autoridad de Protección Civil de la presidencia ni de la subsecretaría de gobierno, a pesar que el incidente natural se registró a horas de la madrugada. De la misma forma, no es la primera vez que se presenta alguna eventualidad similar, ya que anteriormente se han presentado deslaves sobre ese mismo tramo ante la fragilidad del terreno. Por otro lado, habitantes de las comunidades afectadas solicitaron el apoyo a las autoridades para que maquinaria pesada acudiera al lugar y realizaran el retiro de los escombros, por lo que al cierre de la presente edición aún permanecía bloqueada la carretera.