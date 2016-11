Espejeando Muy vistoso se observó el desfile conmemorativo del 106 aniversario de la Revolución Mexicana en Huautla, donde se tuvo la participación de los funcionarios de la presidencia, así como de las instituciones educativas, que por cierto no estuvo presente la alcaldesa Martha Hernández Velasco, por la agenda de trabajo que estuvo realizando en la capital hidalguense para seguir gestionando los apoyos que requiere la ciudadanía; sin embargo la ausencia de la presidenta pudo ser muy bien aprovechada por el director de Seguridad Pública de quien no se desestima su participación en el desfile al acudir como todo un caballerango, pero sí olvidarse por un par de horas de la vialidad y seguridad en la cabecera, hecho que no pasó inadvertido por los presentes al comentar que debió enfocarse a su responsabilidad, misma que ha sido puesta en duda ante la falta de conocimiento en el tema de seguridad, cuya única experiencia fue el ser soldado romano en la representación de la Pasión de Cristo, sin embargo será la alcaldesa quien tenga que poner orden y no pasar por alto esos pequeños detalles que en un futuro podrían ser perjudiciales a su administración que hasta el momento ha dado muestra de entusiasmo y esfuerzo. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Hablando precisamente del tema de seguridad, en Atlapexco se ha presentado una ola de robos que seguramente está ocupándose ya la alcaldesa Teresa Flores y también seguramente aprecia la falta de un mayor trabajo o de organización por parte de la corporación a cargo, que en fechas pasadas fueron señalados por habitantes de Huitzotlaco de no hacer un buen papel, pero no solo ellos, también habitantes de la cabecera se han quejado de varios robos y rezan al mejor de sus santos para que no sean visitados por los amantes de lo ajeno; sin duda un trabajo importante que tendrá que hacer la alcaldesa para mejorar la seguridad de su municipio. Aunque el tema de inseguridad no es privativo de estos municipios, también en Huejutla es innegable el incremento de robos en casa habitación pero además el robo de autos y motos está casi de un delito de ese tipo al día. Quienes se dedican a delinquir saben si duda que los gobiernos distintos van comenzando, conocen que en lo que toman el control hay un espacio que aprovechan para robar, pero también saben que los nuevos gobiernos, que valga decirlo, son los primeros que asumen en Septiembre el mando de los municipios, es decir, cuando el recurso económico está escaso y ese es el otro factor que manejan los delincuentes a su favor, que sin embargo de ninguna manera justifica el que estemos a merced de la delincuencia, porque ahorita se ha tratado de robos, pero si no se pone un alto eficiente, el día de mañana pudiéramos estar como en otros estados. El tema central debería de ser la eficiencia en la gobernabilidad, no hablamos de un gobierno en particular, no hablamos solo de los incrementos de robos, hablamos de la falta de obras, hablamos de la liquidez de los gobiernos que arriban al poder con un presupuesto agotado, no porque las anteriores autoridades hayan sido ambiciosas y se hayan querido acabar el presupuesto, no, es porque así está estipulado en la ley, que se tiene que ejercer el recurso en agosto o se tendría que devolver a la federación, con algunas excepciones hicieron los ex presidentes lo correcto para no caer en faltas a la ley, para no caer en el subejercicio y dejar escapar recursos económicos. Eso lo sabe Omar Fayad y quizá sí sea acertado el promover por la vía conducente, el que legalmente los nuevos gobiernos asuman el poder como tradicionalmente lo hacían, en el mes de enero, con presupuesto nuevo, y que sean las autoridades anteriores quienes concluyan el año y finiquiten sus compromisos, por ejemplo, con sus trabajadores, con las obras que comenzaron, pero que también les marquen sus límites de endeudamiento para que no dejen pendientes económicos a los nuevos gobiernos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando ESPEJEANDO Espejeando Espejeando