Xicoténcatl pide la ampliación de la Plazoleta de Guadalupe Esto beneficiar tanto a comerciantes y a conductores ya que se despejaran algunas calles. A manera de buscar mejores lugares para los comerciantes, y despejar calles, la Organización Xicoténcatl, la semana pasada en una reunión que sostuvo con varios funcionarios, dio a conocer su petición sobre la ampliación de la Plazoleta, para que los comerciantes ubicados en las calles Francisco I. Madero, Hidalgo, Amado Nervo y la Xicoténcatl, se establezcan. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale Yolanda Mancera Maldonado, líder de la organización Xicoténcatl. Yolanda Mancera Maldonado, líder de la organización Xicoténcatl, manifestó "la semana pasada nos reunimos con Jesús castro, el regidor Sergio Enrique, Terrones, el Director de Ecología, el de Plazas y Mercados y otros más, para tratar el asunto de la ampliación de la Plazoleta, donde esta propuesta fue aceptada, y ya es un hecho que se estará realizando esta ampliación". Añadió, "esto se llevó a cabo con el fin de beneficiar a los comerciantes y a los transportistas, ya que al establecerse en estos espacios a construir, dejaran libres las calles, donde están hasta la fecha ubicados, las cuales son las calles, Francisco I. Madero, Hidalgo, Amado Nervo y Xicoténcatl, ya que tiempo pasado se había hablado con el Presidente sobre la situación de que los comerciantes ocupaban muchos espacios y no dejaban mucho espacio para el paso de los carros o personas, pero a lo que nosotros contestamos fue que si el municipio no les da un lugar digno a estos comerciantes, como quiere que se quiten del lugar, así que por esta razón ya se aprobó la ampliación de la Plazoleta, y de esta manera dar un cambio al municipio". Buscan reacomodo de los comerciantes de la Francisco I. Madero, Amado Nervo, Xicoténcatl y la Hidalgo, para tener un espacio digno y dejar libres las arterias del municipio para transeúntes y transportistas.