Vecinos de San Juanico denunciaron en la secretaría de gobernación federal la intromisión del legislador local Cipriano Chárrez Pedraza en la localidad de San Juanico, y a la delegada de la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México Xóchitl Gálvez, uno que menea las cosas en la comunidad y la otra al interior de secretaría agraria nacional. Así, ambos coludidos según se expresaron, de nuevo a estos dos actores políticos les dieron con todo en la Ciudad de México, se plantaron ante la secretaría de gobernación federal luego se fueron al Tribunal Superior Agrario, donde exigieron justicia. Un contingente mayor a setecientas personas, de vecinos de San Juanico, se apreciaron por las calles de la Ciudad de México con pancartas, los logramos captar a la altura de la avenida Chapultepec, entre gritos a favor de una solución al conflicto agrario y en las pancartas se leían reclamos como la intromisión del legislador y Xóchitl Gálvez. Fue a través de automóviles propios que llegaron a la Ciudad de México, cientos de personas portaban cartelones, mantas donde referían "Solución definitiva al problema agrario San Juanico", "Que la solución al problema no sea a costa de vidas humanas", "Que se nos respete como pequeña propiedad, no al régimen comunal" "Fuera Xóchitl Gálvez y Cipriano", "Fuera actores políticos Cipriano Chárrez Pedraza y Xóchitl Gálvez, delegada de la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México" "Polígono de San Juanico exigimos paz y tranquilidad en nuestros pueblos, dejen de dividirnos" Fue en la avenida Bucareli donde en gobernación, hicieron entrega de una denuncia contra el legislador local de Hidalgo con cabecera distrital en Ixmiquilpan, Cipriano Chárrez Pedraza y también contra la delegada de la Miguel Hidalgo de la Ciudad de México Xóchitl Gálvez, el primero por ser, según acusaron, el interlocutor directo con los comuneros a quienes ha mantenido en franca confrontación con los pequeños propietarios, además de la delegada de la Ciudad de México de la Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, esta última que provee a los pequeños comuneros de abogados y solventa los gastos para el seguimiento legal contra el intento de esta minoría de que este polígono pase a ser régimen comunal.. Las personas provenientes de las localidades de La Heredad, El Durazno, La Palma, San Juanico Centro, Dexthi , Puerto Dexthi, Bojay, Usteje y Naxthey. Vaya tema, parece que este legislador se quedó acostumbrado a ser alcalde, antes se le criticó que actuaba como líder de su organización MIO, hoy pues a Cipriano se le empieza a revertir todo lo negativo que construyó. Les enseñó a pelear sus cosas y ahora los plantones son en contra del mismo legislador. En Santiago de Anaya, ayer los padres de familia negaron la entrada al director de la escuela primaria Lázaro Cárdenas ubicada en una comunidad de este municipio debido al incumplimiento por parte del director y que generó la molestia y las medidas que tomaran el grupo de padres de dicha institución educativa en la comunidad de Patria Nueva perteneciente al municipio de Santiago de Anaya, cuando un grupo de padres de familia en coordinación con los integrantes de comité de padres de familia de la institución negaron la entrada al director de la escuela primaria Noé García Moreno, tras la inconformidad del grupo de padres de familia. De acuerdo a los inconformes, la molestia se debe a que el director del plantel ha incumplido ante una falta de compromisos con el comité de padres de familia, motivo por el cual decidieron tomar medidas, debido a que la escuela pertenece a la zona escolar número 30 de primarias generales y dependiente del sector 11. Después de años sin realizar cómputo y coronación en la comunidad de Zozea, finalmente tres jovencitas participarían en dicho evento, sin embargo de último momento, una de las participantes ha dejado de participar en dicha actividad, dejando únicamente a dos de sus contendientes por la corona de Reina Zozea 2016. De inicio las señoritas Sonia Hernández con la porra Fiusha, Viridiana Olguín con la porra azul y Heydi Hernández con la porra Roja, estaban preparándose para el evento que había de celebrarse el día 10 de diciembre durante la feria en honor a la Virgen de Guadalupe, sin embargo, los organizadores aún no han dado explicación alguna de porqué la señorita Sonia ha abandonado el certamen.