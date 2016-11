Apreciaciones El problema de la falta de vialidad en el municipio de Tancanhuitz ante el desfile conmemorativo del aniversario de la revolución, dejó en claro la falta de un libramiento en el lugar al haberse paralizado casi en su totalidad la vialidad durante casi tres horas, generando consecutivamente enfrentamientos entre los conductores de los vehículos que en ese momento circulaban; dicho libramiento ha sido la bandera de cada uno de los políticos que han desfilado por la administración municipal desde antaño y que hasta el momento no ha sido cumplido por ninguno, ante las diferentes circunstancias que lo impiden, siendo principalmente el factor político. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Pero además en cuanto al desfile se refiere, se dieron críticas al ver que la comitiva del ayuntamiento solamente llegó a la explanada de la plaza principal y sin esperar a que concluyera el arribo del resto de las escuelas, rompieron filas, esto fue aunado a la falta de coordinación por parte de la dirección de cultura, sobre todo porque no dedicó el tiempo correspondiente para la organización de las instituciones educativas. En Coxcatlán el mal actuar del secretario general del ayuntamiento Asbell Herverth Sánchez podría afectar el trabajo que hasta el momento ha avanzado el alcalde Manuel Morales, y es que en este sentido el mal actuar es con la población a quien no solamente deja esperando el tiempo que él quiere, sino que además si así lo determina, ni los atiende aun cuando sea gente que en su momento apoyó al edil durante el proceso de campaña, y es que el funcionario dicha actitud la aplica a la gente indígena principalmente por ser de las comunidades ya que con funcionarios de otros ayuntamientos o representantes del gobierno del estado, muestra su mejor cara y atención. Pero además la actitud del secretario va más allá de querer estar por encima del alcalde y de su esposa Kuoying Lee Luevano, con el pretexto de que se tiene que enterar primero de todo, pero al final no notifica a sus superiores y en ocasiones hasta busca tomar decisiones que no son del agrado de los mismos, generando ante esto indisciplina entre los mismos compañeros. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones