Apreciaciones Un nuevo desencuentro se registró entre comerciantes de la calle Hidalgo y personal de Plazas y Mercados debido a que los vendedores ambulantes se negaban a retirarse de la vía pública argumentando que no se les había notificado en tiempo y forma de la realización del desfile revolucionario, y que el pasado día sábado que había fijado primero para realizarse se quitaron y no hubo nada. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Aunque el hecho más allá de quien tiene la razón, se percibe más una postura de parte de la organización de renuencia a acatar la disposición ya que el día sábado el clima estuvo lluvioso y con bastante frío, lo que pudo ser más bien la razón de que muchos comerciantes no acudieran a colocar sus puestos temprano y no por obedecer a la autoridad. Algo que fue señalado por las personas asistentes al desfile en su mayoría padres de familia, fue lo espaciado que se encontraban los contingentes, lo que hacía más lento el avance del mismo, aunado a que ayer el clima fue bastante caluroso y el sol ya caía a plomo cuando los menores recorrían las calles, afortunadamente no se registraron afectaciones por esta situación, salvo una menor que cayó durante la ejecución de una de las acrobacias siendo auxiliada por los cuerpos de socorro, a pesar de esto Protección Civil reportó un saldo blanco, al no haber situaciones mayores. Y aunado al caos vial por el desfile, también se vivió otro en la avenida Juárez en donde los trabajos de reparación de una tubería de agua que se dañó a la altura de la colonia XEW obstruían el paso de los automóviles, a esto se suman los baches enormes que se encuentran en el mismo sector, coincidiendo además con el camión recolector de la basura que avanzaba lentamente para poder levantar los contenedores, y la cereza del pastel fue una peregrinación en el barrio San Miguel. La situación sin duda fue desesperante para quienes en ese momento buscaban transitar por dicha vía que es la única para conectar al sector oriente con la zona centro, generando una serie de reclamos hacia las autoridades, sin que sean directamente los responsables ya que a final de cuentas se está realizando un trabajo de servicio a la ciudadanía, aunque el problema estriba en la organización de los trabajos. Y es que la justificación o queja de los funcionarios en los departamentos de servicios, es que tienen que lidiar con los trabajadores sindicalizados quienes reclaman que su horario está ya establecido y no se prestan a modificarlo para trabajar en horas en que no se genere tanto caos. Con los trabajos que se realizan, se prevé que la situación se vuelva todavía más complicada debido a que se acerca el mes de diciembre, que es la época del año que mayor movimiento de personas registra y de por sí es ya un suplicio poder circular, ahora será un martirio, lo que trae a plantear nuevamente la necesidad de crear vías alternas como la anunciada extensión del boulevard del ISSSTE para salir a Ixtlapalaco, o el habilitar la ribera del río como una vía de desfogue tal como se ha realizado en la capital del estado. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones