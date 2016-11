CANACINTRA tendrá congreso de impulso empresarial para jovenes

En rueda de prensa, Miguel Céspedes Salazar, presidente de delegación de CANACINTRA en Ciudad Valles, y Presidente Nacional de Jóvenes Industriales, manifestó que uno de los principales retos de la cámara es apoyar a aquellos jóvenes que tienen una idea, pero que se ven en la dificultad de poder obtener el recurso para concretarla, y sobre todo que no tienen el conocimiento para crear realmente un plan de negocio que no solo los ayude a recuperar su capital y obtener ganancia, si no que también generen empleo. Agregó que lamentablemente en Ciudad Valles, los jóvenes deben de emigrar pues las industrias existentes no son suficientes para darles trabajo, ahí la importancia de que esos jóvenes se conviertan en emprendedores y esos conocimientos que les faltan se los traerán con la realización de un Congreso Regional de Impulso Empresarial, que se desarrollara este próximo jueves y viernes en el teatro del Campus Huasteca de la UASLP, mismo que arranca a las 12 del día con la presencia del delegado de desarrollo económico y empresarios regionales que darán talleres y conferencias, no solo de experiencias de éxito, también de los problemas que han enfrentado para lograr tener una empresa exitosa. Finalizo señalando que este congreso es totalmente gratuito y se espera la presencia de jóvenes con ganas de crear su propio negocio de toda la huasteca.