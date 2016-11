Caos vial en la Juárez por inicio de bacheo en hora pico en tramo a la XEW Obras Públicas inicio bacheo en “hora pico” congestionando toda la arteria Un caos vial fue el que se vivió la tarde de ayer en la avenida Juárez, donde la circulación vehicular se vio afectada, debido a que el departamento de obras públicas dio inicio en plena “hora pico” con los trabajos de bacheo de dicha arteria, generando molestia de choferes del transporte público y automovilistas que a diario circulan por el lugar. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Congestionamiento vial por trabajos de bacheo en la Juárez. En entrevista con el delegado de la colonia XEW, Eduardo Martinez Téllez, al cuestionarle sobre esta situación que generó la molestia de conductores, indicó, -“Pues si sabemos que son molestias, pero nosotros hemos venido gestionando la obra, pero no pedimos que fuera a estas horas, si no que el ayuntamiento hiciera lo que le correspondiera, solo gestionamos y esperamos que se mejore esta situación”. Entrevistado por separado, el director de obras públicas, Angel Che Flores Cruz, aclaró esta situación, y dijo que solo atendieron la indicación, reconociendo que se tenía que hacer en otro horario, sin embargo por falta de personal tenían que apresurarse, -“Lo que pasa es que se mandó al personal, y como solo tenemos una cuadrilla y ya casi iban a salir del turno, se nos dio la indicación de que se enviara, no hay una cuadrilla en la tarde”. Reconoció que aunque había personal de tránsito municipal, no fue posible evitar el caos vial, -“Aunque estaba transito apoyando, si era tarde cuando se nos dio la indicación para empezar a trabajar, vamos a empezar desde temprana hora para avanzarle, no tenemos más personal para hacer los trabajos nocturnos, pero espero que sea rápido, como es de concreto el bacheo, se tiene que ir haciendo la mezcla, y si quita tiempo, pero le vamos a dar duro para evitar el congestionamiento, y pedimos una disculpa a todos los conductores por las molestias”. Uno de los trabajadores del volante, expresó su molestia y pidió al ayuntamiento mejor organización para evitar el congestionamiento vial,-“Desde temprana hora comenzaron a abrir el pavimento para reparar los baches, después minutos antes de las dos de la tarde se comenzó con el caos vial, llego tránsito municipal a dar vialidad, cerca de las 5 de la tarde había más tráfico en ambos carriles, porque sumado a eso estaba el camión de la basura realizando maniobras, y apenas a esas horas iba a salir una peregrinación de San Miguel, lo que provocó más caos”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Zafarrancho en la Hidalgo por retiro de puestos para el desfile Se prepara ganadera local para renovar presidencia Vistoso desfile para conmemorar la Revolución Mexicana Sindicato de fotógrafos celebró 51° Aniversario Se esperan mejoras para el CAM “ Ignacio Trigueros”