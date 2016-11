¡Denuncian a Diputado en Gobernación! Exigen solución en Tribunal Superior Agrario, una resolución que termine con el conflicto entre pequeños propietarios y los comuneros, estos últimos movidos por el diputado local Cipriano Chárrez Pedraza HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Durante la marcha por la Ciudad de México de vecinos de San Juanico. Ciudad de México.- Más de 700 personas, vecinos de San Juanico, se plantaron fuera de las oficinas de Gobernación para denunciar al ex alcalde y legislador local, Cipriano Chárrez Pedraza, luego se trasladaron por avenida Chapultepec, entre gritos a favor de una solución al conflicto agrario y en las pancartas se leían reclamos como la intromisión del legislador y de la ex candidata a gobernador Xóchitl Gálvez. Fue a través de automóviles propios que llegaron a la Ciudad de México, cientos de personas portaban cartelones, mantas donde referían “Solución definitiva al problema agrario San Juanico”, “Que la solución al problema no sea a costa de vidas humanas”, “Que se nos respete como pequeña propiedad, no al régimen comunal”, “Fuera Xóchitl Gálvez y Cipriano”, “Fuera actores políticos Cipriano Chárrez Pedraza y Xóchitl Gálvez, delegada de la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México”, “Polígono de San Juanico exigimos paz y tranquilidad en nuestros pueblos, dejen de dividirnos”. Fue en la avenida Bucareli donde en Gobernación, hicieron entrega de una denuncia contra el legislador local de Hidalgo, con cabecera distrital de Ixmiquilpan, Cipriano Chárrez Pedraza y también contra la delegada de la Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez; el primero por ser el interlocutor directo con los comuneros a quienes ha mantenido en franca confrontación con los pequeños propietarios, indicaron, además de la delegada de la Ciudad de México que provee a los pequeños comuneros de abogados y solventa los gastos para el seguimiento legal contra el intento de esta minoría de que este polígono pase a ser régimen comunal. Las personas son provenientes de las localidades de La Heredad, El Durazno, La Palma, San Juanico Centro, Dexthi, Puerto Dexthi, Bojay, Usteje y Naxthey. Aun cuando los pequeños propietarios ya obtuvieron sentencia a su favor en primera y segunda instancia, los comuneros han interpuesto un amparo para revisión del caso en sus insistencia por lograr su objetivo, acusan a ambos personajes políticos de estar atrás de estos pequeños propietarios quienes de lograr su intención afectaría a más de 8 mil personas de la pequeña propiedad. Ya en los tribunales quedó definido, que los comuneros no tienen personalidad para continuar el juicio agrario pero con la influencia de estos dos actores políticos del Valle del Mezquital, dicen, han estado generando la división interna de la comunidad. Por lo mismo los manifestantes solicitaron a la Secretaría de Gobernación federal intervenir para sacarles las manos a estos dos, quienes dicen han dividido a la comunidad y los hicieron responsables de lo que suceda. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Una semana sin agua en colonia Colalambre “Vamos con propuesta, no con berrinches”: Asael Hernández Instalan Unidad Móvil de Derechos Humanos en el Hospital Regional Programa Procuraduría Agraria y TUA la V Itinerancia en Huejutla El dirigente del tricolor debe ser un verdadero priísta: JFR