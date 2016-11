“Vamos con propuesta, no con berrinches”: Asael Hernández Huejutla, Hgo.- Al asegurar que su campaña se basa en propuestas y no en denostaciones, Asael Hernández Cerón, aspirante a la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), confió en que la militancia albiazul respalde su proyecto y le permita conquistar más espacios en todo el territorio hidalguense. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Asael Hernández se reunió con militantes panistas de Huejutla. “…tenemos que ir por más alcaldías, más diputaciones, por más senadurías, tenemos que dar seguimiento a la construcción de la plataforma que hoy estamos conformando en el estado, para que en el 2022 estemos listos y preparados para gobernar nuestra entidad”, refirió. En este sentido, lamentó que de parte de sus adversarios, de quienes dijo en su momento formaron parte de la estructura panista a nivel estado, sólo existan críticas que destruyen y no haya una preocupación real por fortalecer a ese instituto político. “…solamente es un tema de no estamos de acuerdo y de una situación incluso hasta de berrinche y denostación, no hay discurso, no hay propuesta, lo que nosotros estamos proponiendo es tener gente y un partido más capacitado”, puntualizó. Finalmente, dijo que es bastante satisfactorio el observar como quienes en su momento no respaldaron su proyecto, hoy reconocen y se suman a su candidatura, con lo que dejan ver su conformidad en la manera en que se han hecho las cosas y dejan claro quieren sé de continuidad al trabajo que se ha realizado hasta este momento. El candidato a la dirigencia estatal del PAN, se reunió con militantes del municipio de Huejutla, en un evento que tuvo lugar en conocido salón de eventos propiedad del también aspirante al Comité Directivo Municipal de ese partido Omegar Barragán Monterrubio, quien le acompañó en la citada actividad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA ¡Denuncian a Diputado en Gobernación! Una semana sin agua en colonia Colalambre Instalan Unidad Móvil de Derechos Humanos en el Hospital Regional Programa Procuraduría Agraria y TUA la V Itinerancia en Huejutla El dirigente del tricolor debe ser un verdadero priísta: JFR