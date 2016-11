Conmemoran Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito Rendir homenaje a las víctimas de tráfico y sus familiares, además de generar conciencia entre la población sobre los riesgos y consecuencias que estos eventos viales ocasionan, así como promover medidas de prevención, es el objetivo de que año con año se conmemore el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. Estado | Estado 0 Comentarios Los accidentes de tránsito no sólo dejan una secuela emocional en quienes lo viven y sus familiares, también representan la principal causa de muerte en personas de entre 15 y 34 años de edad. De acuerdo a estadísticas recientes, los accidentes de tránsito no sólo dejan una secuela emocional en quienes lo viven y sus familiares, también representan la principal causa de muerte en personas de entre 15 y 34 años de edad, de ahí la importancia de recordar tanto a gobiernos como a sociedad en general, la responsabilidad compartida en cuanto a la seguridad de las vías de comunicación. Al encabezar este evento conmemorativo, el titular de la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH), Marco Antonio Escamilla Acosta, acompañado de integrantes del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes (COEPRA), reitero el compromiso de cada una de las instituciones que participan en la prevención, al coordinar y unir esfuerzos en el mejoramiento de las leyes, en ese sentido explicó que como parte de las acciones de orientación, se diseñó una capacitación dirigida a personal jurídico de los Ayuntamientos y áreas afines con la facultad de crear, innovar, y/o reforzar reglamentos en materia de seguridad vial, en donde se consideren los cinco principales factores de riesgo como son: Conducción en estado de ebriedad.

Uso de cinturones de seguridad.

Uso del casco para motociclistas.

Uso de sillas porta infante (de seguridad para niños pequeños).

Distractores al conducir. Ante ello, lanzó un llamado a la prudencia al transitar por las calles y recordar que nueve de diez accidentes viales se pueden prevenir, si los usuarios de las vías adoptan una movilidad responsable. En tanto, Ricardo García Sarubbi, Representante del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de los Accidentes, destacó la importancia de promover una cultura y convivencia vial en la que todos cumplan un papel responsable como usuarios de las vías, al cumplir obligaciones y derechos, y de esta manera salvar más vidas y reducir el número de lesiones, discapacidad y traumatismos a consecuencia de los accidentes de tránsito. Al finalizar el evento, se desarrolló el curso de modificación de reglamentos de tránsito dirigido a personal de instituciones estatales y presidencias municipales como regidores de salud, reglamentos y síndicos procuradores, en el cual se analizó el contenido de la reglamentación estatal y municipal, también se presentó un performance de seguridad vial por parte del Banco Interamericano a través del Grupo “Comando Vial”; donde se dio un panorama nacional de accidentes, para posteriormente liberar globos, como símbolo de solidaridad con los familiares de las 377 víctimas de tránsito que durante el año 2014 perdieron la vida en Hidalgo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Minuta constitucional en materia de justicia laboral Avala LXIII Legislatura local La evaluación, fundamental para el sector educativo: Omar Fayad En San Luis, se realizó el foro regional de agua en municipios Modelo de educación dual en SLP, inició en la SEGE: JMC Recursos para estados y municipios no disminuirán: JM Carreras